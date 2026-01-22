Уест Хам привлече крило от Венецуела

Уест Хам официално привлече 22-годишното венецуелско крило Кайбер Ламадрид. Той ще играе при "чуковете" под наем от Депортиво Ла Гуайра до края на сезона, като през лятото лондончани имат опцията да го привлекат за постоянно.

Ламадрид е ляво крило. Вече има над 100 мача за клубния си тим, а през ноември миналата година дебютира и за националния отбор на страната си. Той не е играл в официален мача от декември, тъй като местното първенство приключва в началото на последния месец за годината.

"Невероятна възможност е да бъда в този прекрасен клуб. Благодаря преди всичко на Бог и на всички хора, които ми помогнаха да стигна дотук. Благодаря и на семейството си, което винаги ме подкрепяше. За мен е мечта да бъда тук.

Развълнуван съм да се развивам като личност и като играч и искам да се справя добре в този клуб. Искам да се адаптирам възможно най-бързо, да продължа да се развивам като играч и да отворя отново вратите за венецуелския футбол. Нищо не е невъзможно", заяви Ламадрид пред сайта на Уест Хам.

West Ham United is pleased to announce the signing of promising young Venezuela international winger Keiber Lamadrid on loan for the rest of the 2025/26 season ✍️



Welcome to East London, Keiber ⚒️ — West Ham United (@WestHam) January 22, 2026