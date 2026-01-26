Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Фламенго
  3. Фламенго се разбра с Уест Хам за Пакета

Фламенго се разбра с Уест Хам за Пакета

  • 26 яну 2026 | 14:34
  • 545
  • 0
Фламенго се разбра с Уест Хам за Пакета

Халфът на Уест Хам Лукас Пакета е много близо до завръщане в родния Фламенго. Двата клуба са се разбрали за чиста сума от 41.25 милиона евро без бонуси. Остава да се договарят за начина на изплащане на парите. Лондончани искат те да бъдат платени в рамките на 12 месеца, а бразилците се надяват разсрочването да е за по-дълъг период.

Трансферният прозорец в Бразилия е до март, но Фламенго иска да финализира трансфера тази седмица, тъй като след няколко дни започва новият сезон. Пакета е основен играч на Уест Хам и има договор с лондончани за още 18 месеца. Той обаче иска да се завърне в родината си и има договорка с Фламенго за личните си условия за контракт до 2029 г.

“Това, което мога да кажа, е, че сме близо. Постигнахме договорка в няколко аспекта, които за мен са най-важните. Разликата е в начина на заплащане”, сподели президентът на Фламенго Луис Едуардо Баптища.

Снимки: Imago

