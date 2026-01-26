Фламенго се разбра с Уест Хам за Пакета

Халфът на Уест Хам Лукас Пакета е много близо до завръщане в родния Фламенго. Двата клуба са се разбрали за чиста сума от 41.25 милиона евро без бонуси. Остава да се договарят за начина на изплащане на парите. Лондончани искат те да бъдат платени в рамките на 12 месеца, а бразилците се надяват разсрочването да е за по-дълъг период.

Трансферният прозорец в Бразилия е до март, но Фламенго иска да финализира трансфера тази седмица, тъй като след няколко дни започва новият сезон. Пакета е основен играч на Уест Хам и има договор с лондончани за още 18 месеца. Той обаче иска да се завърне в родината си и има договорка с Фламенго за личните си условия за контракт до 2029 г.

Paquetá sendo chamado de comum da bola pelos rivais



28 anos e sem lesão grave de joelho



O choque de realidade será brutal



pic.twitter.com/DIK4HZLfpW — CENTRAL DA NAÇÃO (@centraldanacao) January 25, 2026

“Това, което мога да кажа, е, че сме близо. Постигнахме договорка в няколко аспекта, които за мен са най-важните. Разликата е в начина на заплащане”, сподели президентът на Фламенго Луис Едуардо Баптища.

Снимки: Imago