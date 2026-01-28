Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. И Ферари пропуска днешния тест в Барселона

И Ферари пропуска днешния тест в Барселона

  • 28 яну 2026 | 12:33
  • 143
  • 0

Ферари също няма да участва в третия ден от тестовете в Барселона, стана ясно по-рано днес. Италианският тим планира да се върне на пистата в четвъртък и петък, като така ще покрие напълно разрешените три дни.

Предполага се, че утре и в петък пилотите на тима Шарл Леклер и Люис Хамилтън отново ще си поделят сесиите зад волана на новия автомобил на Скудерията SF-26.

Каква е причината за катастрофата на Исак Хаджар?
Каква е причината за катастрофата на Исак Хаджар?

Леклер и Хамилтън дадоха положителна оценка на първото представяне на колата на писта, като Люис потвърди, че в тима не са имали сериозни проблеми с новия автомобил. Шефът на Ферари Фредерик Васьор вече обясни, че предстои изключително оспорвано състезание в хода на сезона за развитието на новите болиди и то ще е много интересно с оглед на това, че с всеки изминал ден тимовете научават все повече неща за новите си коли.

Днес на пистата за първи път излезе новият Макларън MCL40 със световния шампион Ландо Норис зад волана. След катастрофата на Исак Хаджар вчера Ред Бул няма да карат днес, а Астън Мартин ще се появят утре. Уилямс е единственият тим, който пропуска цялата седмица в Барселона заради по-ранни проблеми на FW48 на краш теста.

Люис Хамилтън: Нямахме сериозни проблеми
Люис Хамилтън: Нямахме сериозни проблеми
 Без Ред Бул на тестовете в Барселона днес
Без Ред Бул на тестовете в Барселона днес
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Макларън потвърди плана си за финалните три дни на теста в Барселона

Макларън потвърди плана си за финалните три дни на теста в Барселона

  • 27 яну 2026 | 20:19
  • 1641
  • 0
Чуйте двигателя, с който Макларън ще се бори за победата в Льо Ман

Чуйте двигателя, с който Макларън ще се бори за победата в Льо Ман

  • 27 яну 2026 | 19:53
  • 1804
  • 1
Канкунен за Солберг: Бори се за титлата, извади късмет в събота

Канкунен за Солберг: Бори се за титлата, извади късмет в събота

  • 27 яну 2026 | 19:23
  • 1092
  • 0
Макс Верстапен оглави класирането във втория ден на теста в Барселона

Макс Верстапен оглави класирането във втория ден на теста в Барселона

  • 27 яну 2026 | 19:01
  • 12570
  • 2
Световните шампиони излизат утре на пистата?

Световните шампиони излизат утре на пистата?

  • 27 яну 2026 | 18:04
  • 1869
  • 0
Новите коли: по-бързи на правите, по-бавни в завоите и по-предвидими

Новите коли: по-бързи на правите, по-бавни в завоите и по-предвидими

  • 27 яну 2026 | 17:50
  • 7877
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Денят на истината в Шампионската лига

Денят на истината в Шампионската лига

  • 28 яну 2026 | 07:05
  • 10876
  • 7
Втори пореден съперник на Джокович се отказа, Ноле е на 1/2-финал

Втори пореден съперник на Джокович се отказа, Ноле е на 1/2-финал

  • 28 яну 2026 | 09:23
  • 12704
  • 25
От Саудитска Арабия отново искат да шокират всички и да привлекат носителя на "Златната топка"

От Саудитска Арабия отново искат да шокират всички и да привлекат носителя на "Златната топка"

  • 28 яну 2026 | 10:52
  • 5177
  • 2
Левски няма да взима Кареасо - ето причините

Левски няма да взима Кареасо - ето причините

  • 28 яну 2026 | 10:50
  • 8539
  • 10
Гледайте на живо решителните сблъсъци от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо решителните сблъсъци от Шампионската лига тук!

  • 28 яну 2026 | 06:45
  • 157266
  • 44
Ден 11 на Australian Open: Време е за Синер, Джокович счупи рекорд на Федерер

Ден 11 на Australian Open: Време е за Синер, Джокович счупи рекорд на Федерер

  • 28 яну 2026 | 11:57
  • 12748
  • 4