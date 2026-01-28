И Ферари пропуска днешния тест в Барселона

Ферари също няма да участва в третия ден от тестовете в Барселона, стана ясно по-рано днес. Италианският тим планира да се върне на пистата в четвъртък и петък, като така ще покрие напълно разрешените три дни.

Предполага се, че утре и в петък пилотите на тима Шарл Леклер и Люис Хамилтън отново ще си поделят сесиите зад волана на новия автомобил на Скудерията SF-26.

Леклер и Хамилтън дадоха положителна оценка на първото представяне на колата на писта, като Люис потвърди, че в тима не са имали сериозни проблеми с новия автомобил. Шефът на Ферари Фредерик Васьор вече обясни, че предстои изключително оспорвано състезание в хода на сезона за развитието на новите болиди и то ще е много интересно с оглед на това, че с всеки изминал ден тимовете научават все повече неща за новите си коли.

Днес на пистата за първи път излезе новият Макларън MCL40 със световния шампион Ландо Норис зад волана. След катастрофата на Исак Хаджар вчера Ред Бул няма да карат днес, а Астън Мартин ще се появят утре. Уилямс е единственият тим, който пропуска цялата седмица в Барселона заради по-ранни проблеми на FW48 на краш теста.

