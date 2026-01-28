Популярни
Каква е причината за катастрофата на Исак Хаджар?

  • 28 яну 2026 | 09:59
  • 1984
  • 0

Вчера Исак Хаджар записа първата си катастрофа като пилот на Ред Бул, след като излетя от трасето в Барселона и се удари със задницата на колата в предпазните стени на последния завой.

Инцидентът на французина стана при трудни метеорологични условия и на мокра писта, а от тима не коментираха дали ударът е резултат на негова грешка или някакъв проблем с новия RB22. При удара са пострадали задното крило на колата, както и задното окачване.

Новите коли: по-бързи на правите, по-бавни в завоите и по-предвидими
Новите коли: по-бързи на правите, по-бавни в завоите и по-предвидими

Другият пилот на Ред Бул Макс Верстапен записа най-доброто време във втория ден от шейкдауна в Барселона, в който участва само още един отбор – Ферари.

Бившият световен шампион записа само една серия обиколки на сухо преди да завали сериозно, а Хаджар кара изцяло на мокро, но шефът на Ред Бул Лоран Мекис обясни, че в тима са решили да поемат този риск, тъй като събирането на информация за новата кола е важно при всякакви условия.

Макс Верстапен оглави класирането във втория ден на теста в Барселона
Макс Верстапен оглави класирането във втория ден на теста в Барселона

„Научихме доста неща на мокрото – обясни Мекис. – За съжаление, сесията не приключи добре за нас, но важното е, че Исак е добре и ние ще се постараем да възстановим колата, ще видим как ще продължим по-нататак.“

Снощи Мекис потвърди, че степента на пораженията по колата на Хаджар ще има решаваща роля за програмата на бившите световни шампиони днес, като французинът отново акцентира на трудните условия и не коментира конкретната причина за инцидента.

Макларън потвърди плана си за финалните три дни на теста в Барселона
Макларън потвърди плана си за финалните три дни на теста в Барселона

Първите впечатления на пилотите за новото поколение коли са, че те имат по-ниско притискане в завоите заради промените в аеродинамиката, а също така все още се чака оценката им за новия модел мокри гуми на Пирели след поредицата критики, които отнесоха предишните изделия на италианците за каране на дъжд.

Снимка: Formula Directa

