Люис Хамилтън: Нямахме сериозни проблеми

7-кратният световен шампион във Формула 1 Люис Хамилтън коментира представянето на новия автомобил на Ферари SF-26 вчера, като британецът кара само на мокра писта.
Британецът записа 57 обиколки, като редува гуми интермедия с мокри, после пак един комплект интермедия и накрая пак мокри.
„Ползотворен ден, но и напрегнат заради променливото време – обясни Хамилтън. – Събрахме много полезна информация, навъртяхме много километри, което е важно при толкова сериозни промени в техническите правила.
„Нямахме сериозни проблеми и това ни дава добра основа да продължим работа вече на следващия етап в предстоящите дни.“
Снимки: Gettyimages