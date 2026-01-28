Без Ред Бул на тестовете в Барселона днес

Бившите световни шампиони Ред Бул няма да участват в третия ден от изпитанията в Барселона, стана ясно днес сутринта.
Основната причина са пораженията по новата кола RB22, с която катастрофира вчера Исак Хаджар към края на следобедната сесия. Снощи шефът на тима Лоран Мекис не се нае да коментира дали болидът ще е готов за днес.
Каква е причината за катастрофата на Исак Хаджар?
Според непотвърдена информация обаче пораженията по задния мост са се оказали по-тежки и също така тимът трябва да изчака някои нови части, за да върне колата на пистата.
Хаджар се завъртя и излетя от трасето в последния завой №14 на пистата, като се заби под ъгъл в предпазната стена със задницата напред. От тима потвърдиха, че пилотът е невредим след удара.