Без Ред Бул на тестовете в Барселона днес

  • 28 яну 2026 | 11:18
  • 642
  • 0

Бившите световни шампиони Ред Бул няма да участват в третия ден от изпитанията в Барселона, стана ясно днес сутринта.

Основната причина са пораженията по новата кола RB22, с която катастрофира вчера Исак Хаджар към края на следобедната сесия. Снощи шефът на тима Лоран Мекис не се нае да коментира дали болидът ще е готов за днес.

Според непотвърдена информация обаче пораженията по задния мост са се оказали по-тежки и също така тимът трябва да изчака някои нови части, за да върне колата на пистата.

Хаджар се завъртя и излетя от трасето в последния завой №14 на пистата, като се заби под ъгъл в предпазната стена със задницата напред. От тима потвърдиха, че пилотът е невредим след удара.

