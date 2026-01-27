Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Новите коли: по-бързи на правите, по-бавни в завоите

Новите коли: по-бързи на правите, по-бавни в завоите

  • 27 яну 2026 | 17:50
  • 759
  • 0

Първите автомобили, създадени по новите технически правила във Формула 1 вече оставиха зад гърба си приличен брой обиколки на пистата в Барселона. И отзивите за тях са предимно положителни, при това напълно в посоката, в която се очакваше.

Новите автомобили са по-бързи на правите с помощта на активната аеродинамика, по-бавни в завоите заради липсата на граунд ефекта и по-предвидими при командите на пилотите, пак заради липсата на граунд ефекта. И това е само началото.

Леклер: Тази година е голяма възможност за всички
Леклер: Тази година е голяма възможност за всички

Почти всички пилоти обясниха вчера след края на първия ден от шейкдауна в Барселона, че новите коли са „различни“ и то в положителен смисъл.

„Поведението и управлението на колата е различно, усещаш, че имаш по-малко аеродинамично притискане, особено в бързите завои – обясни връщащият се като титуляр с Кадилак Валтери Ботас. – С промените задвижващите системи осигуряват много повече въртящ момент на излизане от завоите, но трябва да менажираш много повече работата на батерията.

Над 140 000 човека кандидатствали за работа в Кадилак
Над 140 000 човека кандидатствали за работа в Кадилак

Новият пилот на Ред Бул Исак Хаджар също акцентира на по-малкото аеро притискане, но пък той посочи, че колата на тима за 2026 е станала „по-предвидима“ в сравнение с предишното поколение болиди и като цяло автомобилът се усеща като „по-семпъл“. В допълнение заради промяната на съотношението на мощността, която идва от двигателя и хибридната система, пилотите ще имат повече възможности да използват потенциала на задвижващите системи.

„Мощността на новите коли е впечатляваща – допълни Джордж Ръсел от Мерцедес. – Това са най-бързите коли, които съм виждал тук в Барселона, вълнуващи са за гледане на правите. Усеща се, че колите са станали по-компактни, както и намаляването на теглото в сравнение с миналата година. Това е стъпка в правилната посока.“

Защо Ауди влиза във Формула 1 със заводски отбор?
Защо Ауди влиза във Формула 1 със заводски отбор?
Следвай ни:

Още от Моторни спортове

Какво е изненадало Исак Хаджар в първия тестов ден в Барселона

Какво е изненадало Исак Хаджар в първия тестов ден в Барселона

  • 27 яну 2026 | 13:51
  • 1117
  • 0
Само два отбора тестват в Барселона днес

Само два отбора тестват в Барселона днес

  • 27 яну 2026 | 13:26
  • 4251
  • 0
Фермин Алдегер пропуска теста в Малайзия, екипът му отиде на ски

Фермин Алдегер пропуска теста в Малайзия, екипът му отиде на ски

  • 27 яну 2026 | 13:10
  • 513
  • 0
Мерцедес пропуска днешния тестов ден в Барселона

Мерцедес пропуска днешния тестов ден в Барселона

  • 27 яну 2026 | 12:42
  • 707
  • 0
Защо Бортолето записа едва 27 обиколки с новия Ауди R26

Защо Бортолето записа едва 27 обиколки с новия Ауди R26

  • 27 яну 2026 | 12:18
  • 1242
  • 0
КТМ преди сезон 2026 в MotoGP: Най-лошото е вече зад тима

КТМ преди сезон 2026 в MotoGP: Най-лошото е вече зад тима

  • 27 яну 2026 | 11:31
  • 914
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Ясна е финалната десетка за “Спортист на годината”

Ясна е финалната десетка за “Спортист на годината”

  • 27 яну 2026 | 10:10
  • 14116
  • 33
Фенове посрещнаха Левски след лагера в Турция

Фенове посрещнаха Левски след лагера в Турция

  • 27 яну 2026 | 12:40
  • 17926
  • 93
Радослав Кирилов: Имаме страхотен колектив и хубава основа! Позитивно настроен съм

Радослав Кирилов: Имаме страхотен колектив и хубава основа! Позитивно настроен съм

  • 27 яну 2026 | 12:49
  • 8837
  • 6
Ужасяваща катастрофа в Румъния погуби живота на седем фенове на ПАОК

Ужасяваща катастрофа в Румъния погуби живота на седем фенове на ПАОК

  • 27 яну 2026 | 16:42
  • 7878
  • 8
Манчестър Юнайтед може да замени Бруно Фернандеш с Коул Палмър

Манчестър Юнайтед може да замени Бруно Фернандеш с Коул Палмър

  • 27 яну 2026 | 10:06
  • 21536
  • 28
И Антъни Иванов ще участва на Игрите за допингирани

И Антъни Иванов ще участва на Игрите за допингирани

  • 27 яну 2026 | 10:05
  • 13523
  • 28