Новите коли: по-бързи на правите, по-бавни в завоите

Първите автомобили, създадени по новите технически правила във Формула 1 вече оставиха зад гърба си приличен брой обиколки на пистата в Барселона. И отзивите за тях са предимно положителни, при това напълно в посоката, в която се очакваше.

Новите автомобили са по-бързи на правите с помощта на активната аеродинамика, по-бавни в завоите заради липсата на граунд ефекта и по-предвидими при командите на пилотите, пак заради липсата на граунд ефекта. И това е само началото.

The Prancing Horse stretches its legs in Barcelona! 🐎



Ferrari lap the Circuit de Barcelona-Catalunya for the first time this year 💨#F1 pic.twitter.com/xLPKEA7ahp — Formula 1 (@F1) January 27, 2026

Леклер: Тази година е голяма възможност за всички

Почти всички пилоти обясниха вчера след края на първия ден от шейкдауна в Барселона, че новите коли са „различни“ и то в положителен смисъл.

„Поведението и управлението на колата е различно, усещаш, че имаш по-малко аеродинамично притискане, особено в бързите завои – обясни връщащият се като титуляр с Кадилак Валтери Ботас. – С промените задвижващите системи осигуряват много повече въртящ момент на излизане от завоите, но трябва да менажираш много повече работата на батерията.

Новият пилот на Ред Бул Исак Хаджар също акцентира на по-малкото аеро притискане, но пък той посочи, че колата на тима за 2026 е станала „по-предвидима“ в сравнение с предишното поколение болиди и като цяло автомобилът се усеща като „по-семпъл“. В допълнение заради промяната на съотношението на мощността, която идва от двигателя и хибридната система, пилотите ще имат повече възможности да използват потенциала на задвижващите системи.

„Мощността на новите коли е впечатляваща – допълни Джордж Ръсел от Мерцедес. – Това са най-бързите коли, които съм виждал тук в Барселона, вълнуващи са за гледане на правите. Усеща се, че колите са станали по-компактни, както и намаляването на теглото в сравнение с миналата година. Това е стъпка в правилната посока.“

