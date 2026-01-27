Макс Верстапен оглави класирането във втория ден на теста в Барселона

Четирикратния световен шампион Макс Верстапен даде най-доброто време в хода на втория ден на предсезонния тест в Барселона, в който участие взеха само четирима пилоти от два отбора.
Новите коли: по-бързи на правите, по-бавни в завоите и по-предвидими
Заради дъждовното време, което удари „Каталуния“ днес, почти всички отбори избраха да останат в своите гаражи и да не хабят един от трите си разрешение дни за тестване тази седмица. Единствените, които се появиха на пистата, бяха Ред Бул и Ферари, като и двата отбора използваха и двамата си титулярни пилоти.
За Ред Бул сутринта на пистата беше Верстапен, който отстъпи кокпита на RB22 на новия си съотборник Исак Хаджар в следобедните часове. Програмата на Ферари беше стартирана от Шарл Леклер, който беше заменен от Люис Хамилтън в хода на тестовия ден, който беше първият за Скудерията през 2026 година.
Най-доброто време за деня очаквано беше записано в началните часове, когато пистата все още беше суха. Тогава Верстапен е успял да слезе до 1:19.578, докато Леклер е постигнал 1:20.864 преди над „Каталуния“ да започне да вали.
Дъждът се задържа до края на деня, който завърши с доста тежък инцидент на Хаджар в последния завой на испанското трасе. Точна информация за това какво се е случило няма, но от любителски кадри се вижда как френският състезател се е ударил в предпазните заграждения в края на зоната за сигурност след завъртане. За щастие информацията от пистата е, че Хаджар е добре след инцидента, но същото не може да се каже за неговия автомобил, който е пострадал сериозно, особено в задния край, който е понесъл удара.
Преди катастрофата си Хаджар е успял да завърти обиколка за 1:31.891 на мократа писта, на която Хамилтън е регистрирал постижение от 1:32.872. Иначе след инцидента на Хаджар и едно излитане на Верстапен сутринта Ред Бул завърши втория тестов ден в Барселона с общо 78 обиколки, докато Леклер и Хамилтън завъртяха общо 120 за Ферари.
Първият предсезонен тест за годината във Формула 1 продължава утре, но очакванията са отново да има ниска активност, тъй като прогнозата отново предвижда дъждове през целия ден. Ситуацията би трябвало да се промени в четвъртък и петък, когато се очаква изчистване на времето. Според регламента всеки отбор може да участва в максимум три от петте дена за подготовка в Барселона, а до момента единствено Ред Бул е участвал в два от разрешението си три дена.
Снимки: Oracle Red Bull Racing