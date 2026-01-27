Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Макларън потвърди плана си за финалните три дни на теста в Барселона

Макларън потвърди плана си за финалните три дни на теста в Барселона

  • 27 яну 2026 | 20:19
  • 327
  • 0

Отборът на Макларън потвърди плана си за финалните три дни на първия предсезонен тест за годината във Формула 1, който се провежда в Барселона.

Изпитанията на „Каталуния“ стартираха вчера и ще продължат до петък, но тимовете имат правото да участват в само три от петте дена за подготовка на испанското трасе. Макларън не се включи в нито един от първите два дни, но планът е да участва във всеки един от оставащите три.

„Тестовете на писта преди сезон 2026 вече започнаха, а Макларън избра да използва цялата гъвкавост, която програмата на първия тест позволява. Планът ни е да бъдем на пистата във финалните три дни на откриващия тест, след като в първите два ние се фокусирахме върху сглобяването на колата и извършването на проверки“, се казва в изявление от Макларън.

Макс Верстапен оглави класирането във втория ден на теста в Барселона
Макс Верстапен оглави класирането във втория ден на теста в Барселона

Все още не е ясно кой измежду световният шампион Ландо Норис и съотборникът му Оскар Пиастри ще бъде първи на пистата с MCL40. В Барселона болидът на Макларън ще бъде оцветен в специална цветова схема, а неговите титулярни цветове ще бъдат представени на 9 февруари в Бахрейн.

Следвай ни:

Още от Моторни спортове

Чуйте двигателя, с който Макларън ще се бори за победата в Льо Ман

Чуйте двигателя, с който Макларън ще се бори за победата в Льо Ман

  • 27 яну 2026 | 19:53
  • 492
  • 0
Канкунен за Солберг: Бори се за титлата, извади късмет в събота

Канкунен за Солберг: Бори се за титлата, извади късмет в събота

  • 27 яну 2026 | 19:23
  • 486
  • 0
Макс Верстапен оглави класирането във втория ден на теста в Барселона

Макс Верстапен оглави класирането във втория ден на теста в Барселона

  • 27 яну 2026 | 19:01
  • 4205
  • 1
Световните шампиони излизат утре на пистата?

Световните шампиони излизат утре на пистата?

  • 27 яну 2026 | 18:04
  • 1077
  • 0
Новите коли: по-бързи на правите, по-бавни в завоите и по-предвидими

Новите коли: по-бързи на правите, по-бавни в завоите и по-предвидими

  • 27 яну 2026 | 17:50
  • 4740
  • 0
Леклер: Тази година е голяма възможност за всички

Леклер: Тази година е голяма възможност за всички

  • 27 яну 2026 | 17:15
  • 2476
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Отличен Мони Николов изведе Локомотив до победа №18

Отличен Мони Николов изведе Локомотив до победа №18

  • 27 яну 2026 | 19:43
  • 5451
  • 11
В Африка: Левски води преговори със звездата на Септември (София)

В Африка: Левски води преговори със звездата на Септември (София)

  • 27 яну 2026 | 20:23
  • 4900
  • 4
Ясна е финалната десетка за “Спортист на годината”

Ясна е финалната десетка за “Спортист на годината”

  • 27 яну 2026 | 10:10
  • 18353
  • 40
Фенове посрещнаха Левски след лагера в Турция

Фенове посрещнаха Левски след лагера в Турция

  • 27 яну 2026 | 12:40
  • 22073
  • 166
Ужасяваща катастрофа в Румъния погуби живота на седем фенове на ПАОК

Ужасяваща катастрофа в Румъния погуби живота на седем фенове на ПАОК

  • 27 яну 2026 | 16:42
  • 19122
  • 20
Радослав Кирилов: Имаме страхотен колектив и хубава основа! Позитивно настроен съм

Радослав Кирилов: Имаме страхотен колектив и хубава основа! Позитивно настроен съм

  • 27 яну 2026 | 12:49
  • 12998
  • 7