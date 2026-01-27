Макларън потвърди плана си за финалните три дни на теста в Барселона

Отборът на Макларън потвърди плана си за финалните три дни на първия предсезонен тест за годината във Формула 1, който се провежда в Барселона.

Изпитанията на „Каталуния“ стартираха вчера и ще продължат до петък, но тимовете имат правото да участват в само три от петте дена за подготовка на испанското трасе. Макларън не се включи в нито един от първите два дни, но планът е да участва във всеки един от оставащите три.

„Тестовете на писта преди сезон 2026 вече започнаха, а Макларън избра да използва цялата гъвкавост, която програмата на първия тест позволява. Планът ни е да бъдем на пистата във финалните три дни на откриващия тест, след като в първите два ние се фокусирахме върху сглобяването на колата и извършването на проверки“, се казва в изявление от Макларън.

Все още не е ясно кой измежду световният шампион Ландо Норис и съотборникът му Оскар Пиастри ще бъде първи на пистата с MCL40. В Барселона болидът на Макларън ще бъде оцветен в специална цветова схема, а неговите титулярни цветове ще бъдат представени на 9 февруари в Бахрейн.