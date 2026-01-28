Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Локомотив (Пловдив)
  3. Локомотив (Пловдив) може да продаде и още един футболист

Локомотив (Пловдив) може да продаде и още един футболист

  • 28 яну 2026 | 09:06
  • 574
  • 0


Локомотив (Пловдив) до часове може да осъществи не един, а няколко изходящи трансфера. Треньорът Душан Косич вече е уведомен, че няма да може да разчита на колумбийския нападател Хуан Переа за пролетния дял на кампанията. Но наред с това в клуба има запитвания за още играчи. Вратарят Боян Милосавлевич е силно желан от полски елитен тим, твърди "Тема Спорт".




В момента разговори за правата му се водят и няма да е никаква изненада, ако 27-годишният сърбин с швейцарски паспорт бъде продаден. През есента Боян Милосавлевич, който бе привлечен в началото на 2025-а от "смърфовете", бе несменяем титуляр под рамката. Той участва в 18 шампионатни мача, като в 7 от тях не позволи на топката да премине голлинията му. Н

Негова алтернатива в Локо е друг чужденец – Петар Зовко. Босненецът с хърватски паспорт пази веднъж в efbet Лига този сезон, бе на вратата и в двата двубоя на тима за Купата на България.

