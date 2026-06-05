Турци искат забравен цесекар

Крилото на ЦСКА - Матиас Фаетон, е пред трансфер в Турция, след като местният Бурсаспор иска да го има в редиците си. Клубът от Бурса, който играе на стадион "Тимсах Арена", е отправил оферта към "червените", пише турският журналист Салим Манав.

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В Турция не се съобщава на каква сума възлиза предложението от Бурсаспор, който през изминалия сезон спечели промоция за второто ниво на турския футбол - Лига 1.

Фаетон игра под наем в швейцарския Цюрих през сезон 2025/2026 г., като в 27 мача се отчете с 8 гола и 1 асистенция. 26-годишният футболист от Гваделупа пристигна в ЦСКА през лятото на 2023 г. от Гренобъл, като договорът му с "армейците" е до лятото на 2027 г. За последно за "червените" е играл преди повече от година.

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