Джеймс Мадисън се завърна на терена и вече тренира

Полузащитникът на Тотнъм Джеймс Мадисън се е завърнал на тревата и вече тренира. Това съобщи самият той чрез пост в социалната мрежа “Инстаграм”. Плеймейкърът на “шпорите” скъса предна кръстна връзка по време на контрола през лятото срещу Нюкасъл и то тогава се възстановява. “Още един ден по-близо,” написа самият Мадисън под снимката. 29-годишният футболист ще прекара тренировъчен лагер в Дубай в следващите седмици, където ще работи за по-бързото възстановяване на физическата си форма. Халфът се присъедини към Тотнъм през лятото на 2023 година от Лестър срещу 46 милиона евро и има договор до лятото на 2028 година. Надеждите при лондончани са, че той ще може да се завърне на терена преди края на сезона.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages