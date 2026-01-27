Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Берое
  3. Другата седмица Берое ще оправя казусите пред ФИФА

Другата седмица Берое ще оправя казусите пред ФИФА

  • 27 яну 2026 | 18:10
  • 585
  • 0
Другата седмица Берое ще оправя казусите пред ФИФА

Берое се очаква до понеделник да приключи всичките си казуси, по които текат санкции от ФИФА, съобщава “Котаспорт”. До понеделник старозагорският клуб се очаква да успее да покрие всички задължения, за да може да картотекира и новите си попълнения за първия официален мач от втория полусезон срещу Ботев (Пловдив).

Берое унищожи аматьори в контрола
Берое унищожи аматьори в контрола

Срещу Берое все още има четири санкции от страна на ФИФА. Припомняме, че Берое привлече вратаря Жауме Валенс, Давид Валверде, Емир Кухиня и Франсиско Варела.

