Световните шампиони излизат утре на пистата?

Световните шампиони при пилотите и конструкторите за сезон 2025 Макларън все още не са записали и един километър с новия си автомобил MCL40 от началото на шейкдауна в Барселона.
Според различни източници, утре ще е денят, в който MCL40 ще излезе на пистата и Макларън ще работи до петък включително с новата кола, за да се включи в трите дни, на които има право тази седмица. От тима обаче все още не са обявили нищо официално.
Единственото, което е потвърдено от Макларън беше това, че MCL40 няма да е готов за първия ден, тоест вчера. Шефът на тима Андреа Стела намекна, че новата кола може да се появи във втория или третия ден, но и днес това не се случи. От утре обаче тази картина трябва да се промени.
Смята се, че колата е била напълно готова за днес, но заради лошото време пистовият й дебют е бил преместен за утре. Екипът на Макларън е на пистата заедно с новата кола, но досега те работят само в бокса като проверяват различни системи на борда на болида и правят статични тестове на отделни компоненти.
Официалното представяне на новия Макларън MCL40 ще е на 9 февруари.