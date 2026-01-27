Популярни
Световните шампиони излизат утре на пистата?

  27 яну 2026 | 18:04
Световните шампиони при пилотите и конструкторите за сезон 2025 Макларън все още не са записали и един километър с новия си автомобил MCL40 от началото на шейкдауна в Барселона.

Според различни източници, утре ще е денят, в който MCL40 ще излезе на пистата и Макларън ще работи до петък включително с новата кола, за да се включи в трите дни, на които има право тази седмица. От тима обаче все още не са обявили нищо официално.

Новите коли: по-бързи на правите, по-бавни в завоите и по-предвидими
Новите коли: по-бързи на правите, по-бавни в завоите и по-предвидими

Единственото, което е потвърдено от Макларън беше това, че MCL40 няма да е готов за първия ден, тоест вчера. Шефът на тима Андреа Стела намекна, че новата кола може да се появи във втория или третия ден, но и днес това не се случи. От утре обаче тази картина трябва да се промени.

Смята се, че колата е била напълно готова за днес, но заради лошото време пистовият й дебют е бил преместен за утре. Екипът на Макларън е на пистата заедно с новата кола, но досега те работят само в бокса като проверяват различни системи на борда на болида и правят статични тестове на отделни компоненти.

Леклер: Тази година е голяма възможност за всички
Леклер: Тази година е голяма възможност за всички

Официалното представяне на новия Макларън MCL40 ще е на 9 февруари.

Над 140 000 човека кандидатствали за работа в Кадилак
Над 140 000 човека кандидатствали за работа в Кадилак
