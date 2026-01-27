Леклер: Тази година е голяма възможност за всички

Пилотът на Ферари Шарл Леклер сподели своето мнение, че сезон 2026 предоставя голяма възможност да отборите да направят нещо различно и да спечелят голямо предимство при въвеждането на изцяло новите технически правила.
Коментарът на монегаска пред F1 TV идва по време на втория ден на предсезонния тест в Барселона, който е първи за Скудерията. Леклер заяви, че се надява Ферари да е този отбор, който ще има предимство, но добави, че дори и това да не е така, то в Маранело ще натискат максимално, за да върнат отбора на върха.
„Много се вълнувам. Вълнувам се да видя какво са подготвили другите и къде се намираме ние спрямо тях, когато започнем да натискаме малко повече. Мисля, че тази година е голяма възможност за всеки отбор да направи нещо различно и може би да спечели по-голямо предимство от това, което гледахме през последните години.
„Надявам се ние да сме отборът, който ще направи разликата. Но където и да започнем, ние ще натискаме на максимума, за да върнем Ферари на върха. Минаха доста години, така че се надявам тази да е нашата“, заяви монегаскът.
Снимки: Scuderia Ferrari HP