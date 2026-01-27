Над 140 000 човека кандидатствали за работа в Кадилак

Шефът на тима на Кадилак във Формула 1 Греъм Лоудън разказа интересна история на моторспорт изложението на списание Аутоспорт, свързана със сформирането на отбора.

Тимът на Кадилак е изграден на базата на отбора, който подготвяше Майкъл Андрети, като през втората половина на 2025 година се наложи набирането на много нови хора, за да може Кадилак да работи с темпото на другите отбори във Формула 1, въпреки че не участва в състезанията. Но през миналата година в Кадилак вече работеха по болида си за сезон 2026, интеграцията на задвижващата система на Ферари, както и симулираха цели надпревари в реално време, все едно участват с две коли в състезанията.

“Като набирахме хора за тима ни за Формула 1, обявихме свободни позиции, но нямахме право да посочим, че става въпрос за Формула 1, тъй като нямаме право да използваме този термин, казахме “топ ниво на моторните спортове”, което се превръща в тайната дума за Формула 1 - обясни Лоудън. - Обявихме 595 свободни позиции, а за тези работни места кандидатстваха 143 265 човека, невероятно, направо невероятно. Подбрахме 9051 човека, а на интервю при нас минаха малко над 6500 от тях, като накрая назначихме 520 души до 31 декември 2025.”

