Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Над 140 000 човека кандидатствали за работа в Кадилак

Над 140 000 човека кандидатствали за работа в Кадилак

  • 27 яну 2026 | 16:06
  • 259
  • 0

Шефът на тима на Кадилак във Формула 1 Греъм Лоудън разказа интересна история на моторспорт изложението на списание Аутоспорт, свързана със сформирането на отбора.

Тимът на Кадилак е изграден на базата на отбора, който подготвяше Майкъл Андрети, като през втората половина на 2025 година се наложи набирането на много нови хора, за да може Кадилак да работи с темпото на другите отбори във Формула 1, въпреки че не участва в състезанията. Но през миналата година в Кадилак вече работеха по болида си за сезон 2026, интеграцията на задвижващата система на Ферари, както и симулираха цели надпревари в реално време, все едно участват с две коли в състезанията.

Перес видя позитивното в трудния първи ден на тестовете за Кадилак
Перес видя позитивното в трудния първи ден на тестовете за Кадилак

“Като набирахме хора за тима ни за Формула 1, обявихме свободни позиции, но нямахме право да посочим, че става въпрос за Формула 1, тъй като нямаме право да използваме този термин, казахме “топ ниво на моторните спортове”, което се превръща в тайната дума за Формула 1 - обясни Лоудън. - Обявихме 595 свободни позиции, а за тези работни места кандидатстваха 143 265 човека, невероятно, направо невероятно. Подбрахме 9051 човека, а на интервю при нас минаха малко над 6500 от тях, като накрая назначихме 520 души до 31 декември 2025.”

Защо Ауди влиза във Формула 1 със заводски отбор?
Защо Ауди влиза във Формула 1 със заводски отбор?
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Какво е изненадало Исак Хаджар в първия тестов ден в Барселона

Какво е изненадало Исак Хаджар в първия тестов ден в Барселона

  • 27 яну 2026 | 13:51
  • 902
  • 0
Само два отбора тестват в Барселона днес

Само два отбора тестват в Барселона днес

  • 27 яну 2026 | 13:26
  • 3514
  • 0
Фермин Алдегер пропуска теста в Малайзия, екипът му отиде на ски

Фермин Алдегер пропуска теста в Малайзия, екипът му отиде на ски

  • 27 яну 2026 | 13:10
  • 456
  • 0
Мерцедес пропуска днешния тестов ден в Барселона

Мерцедес пропуска днешния тестов ден в Барселона

  • 27 яну 2026 | 12:42
  • 631
  • 0
Защо Бортолето записа едва 27 обиколки с новия Ауди R26

Защо Бортолето записа едва 27 обиколки с новия Ауди R26

  • 27 яну 2026 | 12:18
  • 1103
  • 0
КТМ преди сезон 2026 в MotoGP: Най-лошото е вече зад тима

КТМ преди сезон 2026 в MotoGP: Най-лошото е вече зад тима

  • 27 яну 2026 | 11:31
  • 881
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Ясна е финалната десетка за “Спортист на годината”

Ясна е финалната десетка за “Спортист на годината”

  • 27 яну 2026 | 10:10
  • 12143
  • 27
Фенове посрещнаха Левски след лагера в Турция

Фенове посрещнаха Левски след лагера в Турция

  • 27 яну 2026 | 12:40
  • 15590
  • 76
Радослав Кирилов: Имаме страхотен колектив и хубава основа! Позитивно настроен съм

Радослав Кирилов: Имаме страхотен колектив и хубава основа! Позитивно настроен съм

  • 27 яну 2026 | 12:49
  • 6289
  • 5
Манчестър Юнайтед може да замени Бруно Фернандеш с Коул Палмър

Манчестър Юнайтед може да замени Бруно Фернандеш с Коул Палмър

  • 27 яну 2026 | 10:06
  • 18095
  • 27
И Антъни Иванов ще участва на Игрите за допингирани

И Антъни Иванов ще участва на Игрите за допингирани

  • 27 яну 2026 | 10:05
  • 12020
  • 27
Ден 10 на Australian Open: Алкарас, Зверев, Сабаленка и Свитолина са 1/2-финалисти

Ден 10 на Australian Open: Алкарас, Зверев, Сабаленка и Свитолина са 1/2-финалисти

  • 27 яну 2026 | 08:01
  • 13652
  • 4