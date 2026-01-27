Популярни
Защо Ауди влиза във Формула 1 със заводски отбор?

  • 27 яну 2026 | 15:23
  • 420
  • 0

Шефът на отбора на Ауди във Формула 1, Джонатан Уитли, разкри защо присъединяването към шампионата като заводски тим е било от решаващо значение за германския производител.

„За Ауди е изключително важно да участва във Формула 1 със заводски отбор, т.е. да конструира шасито и задвижващата система - обясни Уитли преди началото на шейкдауна в Барселона. - За съжаление, от Макларън опровергаха тезата, че само заводски отбори могат да печелят титлите във Формула 1, но моето мнение винаги е било, че когато видиш пълна заводска интеграция на двигателя, когато видиш силов агрегат, проектиран да работи в едно цяло с шасито от самото начало, това е много по-различен автомобил."

В отбора подхождат реалистично към целите си за следващите няколко години и не очакват да се бори за титлата при конструкторите още в първия си сезон.

„Планът ни е първо да преследваме лидерите, след това да сме техен конкурент и накрая шампион - добави Уитли. - Важно е хората да разбират този път. Тази година имаме вътрешни цели, свързани с културата ни. За мен през този сезон всичко се свежда до това хората да поемат отговорност за собствената си роля в този отбор.“

Ръководителят на проекта на Ауди за Формула 1, Матиа Биното вече прогнозира, че тимът има надежди да се бори за световната титла през 2030 година.

