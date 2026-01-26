Пореден удар по Наполи

Титулярният вратар на Наполи Ваня Милинкович-Савич ще отсъства около 2-3 седмици заради травмата си, от която се оплаква през последните дни. Шампионите обявиха, че сръбският национал е с разтежение на бицепса на левия крак.

Така стражът ще пропусне двубоите срещу Челси, Фиорентина, Дженоа и Рома, като ще се опита да се завърне за мача с Аталанта в уикенда на 21–22 февруари.

Контузията на Милинкович-Савич е поредното главоболие за треньора Антонио Конте, тъй като аут заради травми са още футболисти като Давид Нерес, Ромелу Лукаку, Кевин Де Бройне и Андре-Франк Замбо Ангиса, Били Гилмор, Матео Политано, Амир Рахмани и др.