Защо Бортолето записа едва 27 обиколки с новия Ауди R26

Габриел Бортолето успя да направи само 27 обиколки в първия ден от шейкдауна в Барселона заради няколко технически проблема с новия болид Ауди R26. Според бразилеца отборът ще се върне на пистата едва когато е сигурен, че ги е разрешил.

След 27 обиколки вчера R26, пилотиран от Бортолето, спря на завой 11. Отборът нареди на бразилеца да изключи новата машина, създадена в Хинвил, поради технически проблем. Той се оказа достатъчно сериозен, за да принуди Ауди да прекрати участието си в първия ден от тестовете на пистата „Монтмело“ в Барселона.

„Беше доста кратък ден. Свършихме добра работа сутринта, изпробвахме някои неща и се движим в правилната посока. Но, както и очаквахме, това е шейкдаун и всичко може да се случи. Очаквахме да открием проблеми тук и там в колата и намерихме няколко, които сложиха край на деня ни още сутринта. Така че днес не направихме много, но да, подобни неща бяха очаквани. Сега се надяваме да открием всички проблеми, които се надяваме да нямаме в следващите тестове. В крайна сметка е добре, че имаме нови правила, нови коли и нови задвижващи системи. Надяваме се да се върнем на пистата в следващите дни и да направим повече обиколки", обясни Бортолето.

„Научихме доста неща от обиколките, които направих. Разбрахме малко по-добре както задвижващата система, така и колата. Събрахме много данни, за да видим къде да се подобрим, защото има доста неща, в които трябва да станем по-добри. Ние сме нов отбор и имаме нова задвижваща система. Има много неща, които трябва да подобрим."

„Що се отнася до спирането на пистата, то беше предпазна мярка. Имахме проблема, за който говорих по-рано, и няма да се върнем на пистата, докато не разберем напълно какво се е случило.“

Джонатан Уитли също не обясни по-подробно за повредата, като се задоволи с описанието "технически проблем" и допълни, че за тима е важно да навърта километри ако времето е хубаво и не вали.

Снимка: Audi Team France/Twitter