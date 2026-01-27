Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Очаквайте: Левски отново на родна земя след дългия лагер в Турция
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Васьор не бърза с прогнозите за Австралия

Васьор не бърза с прогнозите за Австралия

  • 27 яну 2026 | 10:55
  • 361
  • 0

Шефът на Ферари във Формула 1 Фредерик Васьор прогнозира, че екипите от Формула 1 ще работят с „огромен темп“ на развитие на автомобилите си през тази година, докато научават все повече за правилата за 2026 година. Заради новите технически правила в световния шампионат отборите конструираха напълно нови автомобили и направиха сериозни промени в аеродинамиката и задвижващите системи.

Ферари влиза в сезона с надеждата да се бори в челото на колоната и да подобри представянето си след катастрофалния сезон 2025, който завърши без нито една победа. Според Васьор, още е рано да се оценяват шансовете на Скудерията, както и на другите отбори за Гран При на Австралия през март.

Ред Бул и Хаас впечатлиха Джордж Ръсел
Ред Бул и Хаас впечатлиха Джордж Ръсел

„Честно казано, твърде рано е да се говори за очаквания - заяви Васьор. - Тук сме, за да работим, да се развиваме, да се подобряваме. Ще видим какво е положението в Мелбърн. Но до Мелбърн има много време. Важен етап беше да изкараме колата на пистата без никакви проблеми. Това е добре, но ни предстои дълъг път. Темпът на развитие ще бъде много по-висок този сезон в сравнение с това, което видяхте миналата или по-миналата година. Това означава, че никой не знае каква ще бъде ситуацията след няколко седмици. Трябва да дадем най-доброто от себе си, за да продължим да събираме данни, да развиваме колата и да сме фокусирани върху себе си.“

Тестът в Барселона тази седмица е първата възможност за отборите да съберат данни от новите си автомобили.

Антонели: Новата кола е по-различна, интересна е за каране
Антонели: Новата кола е по-различна, интересна е за каране

Васьор подчерта, че подреждането в първия кръг от сезона в Австралия няма да разкрие пълната картина, тъй като очаква отборите драстично да подобрят болидите си в хода на годината.

„Ще видим какво е представянето, когато сме в Мелбърн - каза той. - Но Мелбърн няма да бъде краят на шампионата. Ще имаме огромен темп на развитие. В аеродинамиката все още правим важна стъпка всяка седмица и това важи за нас, важи и за всички останали. Нека останем фокусирани върху себе си. Нека се опитаме да свършим добра работа, за да се развиваме през следващите няколко седмици и през целия сезон. Но е твърде рано за очаквания.“

Потвърдено: Астън Мартин ще кара само два дни в Барселона
Потвърдено: Астън Мартин ще кара само два дни в Барселона
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Антонели: Новата кола е по-различна, интересна е за каране

Антонели: Новата кола е по-различна, интересна е за каране

  • 26 яну 2026 | 20:48
  • 2075
  • 0
Ред Бул начело в първия ден от предсезонните тестове в Барселона

Ред Бул начело в първия ден от предсезонните тестове в Барселона

  • 26 яну 2026 | 19:45
  • 4393
  • 0
Потвърдено: Астън Мартин ще кара само два дни в Барселона

Потвърдено: Астън Мартин ще кара само два дни в Барселона

  • 26 яну 2026 | 18:55
  • 2500
  • 0
Верстапен не кара днес новата кола на Ред Бул

Верстапен не кара днес новата кола на Ред Бул

  • 26 яну 2026 | 18:03
  • 2086
  • 0
Над 10 компании имат интерес към WRC по новите правила

Над 10 компании имат интерес към WRC по новите правила

  • 26 яну 2026 | 16:02
  • 2402
  • 0
Уилямс с кошмарно по-тежка кола преди тестовете?

Уилямс с кошмарно по-тежка кола преди тестовете?

  • 26 яну 2026 | 15:56
  • 3061
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Ясна е финалната десетка за “Спортист на годината”

Ясна е финалната десетка за “Спортист на годината”

  • 27 яну 2026 | 10:10
  • 4264
  • 10
Левски се прибира след лагера в Турция

Левски се прибира след лагера в Турция

  • 27 яну 2026 | 10:40
  • 3403
  • 9
И Антъни Иванов ще участва на Игрите за допингирани

И Антъни Иванов ще участва на Игрите за допингирани

  • 27 яну 2026 | 10:05
  • 5017
  • 16
Манчестър Юнайтед може да замени Бруно Фернандеш с Коул Палмър

Манчестър Юнайтед може да замени Бруно Фернандеш с Коул Палмър

  • 27 яну 2026 | 10:06
  • 6903
  • 10
Ден 10 на Australian Open: Приключиха първите четвъртфинали при мъжете и жените

Ден 10 на Australian Open: Приключиха първите четвъртфинали при мъжете и жените

  • 27 яну 2026 | 08:01
  • 8844
  • 3
Черно море Тича помете Балкан с канонада от тройки във Варна

Черно море Тича помете Балкан с канонада от тройки във Варна

  • 26 яну 2026 | 21:09
  • 14011
  • 19