Васьор не бърза с прогнозите за Австралия

Шефът на Ферари във Формула 1 Фредерик Васьор прогнозира, че екипите от Формула 1 ще работят с „огромен темп“ на развитие на автомобилите си през тази година, докато научават все повече за правилата за 2026 година. Заради новите технически правила в световния шампионат отборите конструираха напълно нови автомобили и направиха сериозни промени в аеродинамиката и задвижващите системи.

Ферари влиза в сезона с надеждата да се бори в челото на колоната и да подобри представянето си след катастрофалния сезон 2025, който завърши без нито една победа. Според Васьор, още е рано да се оценяват шансовете на Скудерията, както и на другите отбори за Гран При на Австралия през март.

That's a wrap on Day 1 in Barcelona! ✅👊#F1 pic.twitter.com/OoSdkEjGKB — Formula 1 (@F1) January 26, 2026

Ред Бул и Хаас впечатлиха Джордж Ръсел

„Честно казано, твърде рано е да се говори за очаквания - заяви Васьор. - Тук сме, за да работим, да се развиваме, да се подобряваме. Ще видим какво е положението в Мелбърн. Но до Мелбърн има много време. Важен етап беше да изкараме колата на пистата без никакви проблеми. Това е добре, но ни предстои дълъг път. Темпът на развитие ще бъде много по-висок този сезон в сравнение с това, което видяхте миналата или по-миналата година. Това означава, че никой не знае каква ще бъде ситуацията след няколко седмици. Трябва да дадем най-доброто от себе си, за да продължим да събираме данни, да развиваме колата и да сме фокусирани върху себе си.“

Тестът в Барселона тази седмица е първата възможност за отборите да съберат данни от новите си автомобили.

Антонели: Новата кола е по-различна, интересна е за каране

Васьор подчерта, че подреждането в първия кръг от сезона в Австралия няма да разкрие пълната картина, тъй като очаква отборите драстично да подобрят болидите си в хода на годината.

„Ще видим какво е представянето, когато сме в Мелбърн - каза той. - Но Мелбърн няма да бъде краят на шампионата. Ще имаме огромен темп на развитие. В аеродинамиката все още правим важна стъпка всяка седмица и това важи за нас, важи и за всички останали. Нека останем фокусирани върху себе си. Нека се опитаме да свършим добра работа, за да се развиваме през следващите няколко седмици и през целия сезон. Но е твърде рано за очаквания.“

Потвърдено: Астън Мартин ще кара само два дни в Барселона

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages