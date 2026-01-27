Базел ще спасява сезона с швейцарска легенда от четвърта дивизия

Популярни
  • 27 яну 2026 | 11:26
  • 964
  • 0
От Базел официално назначиха швейцарската легенда Щефан Лихщайнер за свой наставник с договор до лятото на 2029 година. Седемкратният шампион на Италия с Ювентус като футболист наследява на поста уволнения Людовик Манин.

42-годишният специалист досега беше старши треньор на четвъртодивизионния Ветсвил-Бонщетен, който пое през лятото на 2024-та. Преди това той прекара два сезона като наставник именно в академията на Базел. Явно поради тази причина грандът е решил да се довери на Лихщайнер. Той заварва тима в неприятна ситуация, тъй като “червено-сините” са на четвъртата позиция в първенството на цели 10 точки от лидера Тюн, като са спечелили само два от последните си седем мача във всички турнири. В Лига Европа те също разочароват с представянето си, намирайки се чак на 27-ото място в класирането. Единствено победа в последния кръг при домакинството на Виктория (Пилзен) в дебюта на новия треньор може да запази шансовете на тима за участие в плейофите на турнира.

Самият Лихщайнер заяви, че не се страхува от това предизвикателство. “Много съм убеден в дългосрочния проект на Базел и следователно съм щастлив да бъда част от него оттук нататък. Въпреки че този ход идва малко по-рано от очакваното, аз определено исках да поема този голям клуб при появилата се сега възможност. Сигурен съм, че заедно можем да постигнем много в Базел”, увери някогашният десен бек.

Спортният директор Даниел Щуки пък обясни как се е стигнало до неговото назначаване. “Вече познаваме Щефан от академията ни, където работех директно с него за над две години. Той притежава голямо тактическо разбиране, като винаги е успявал да вдъхнови своите отбори и да ги подобри колективно. Наясно сме, че той идва при нас в изискващ момент и с ключови мачове за кратък период. Също така няма истински опит като старши треньор на професионално ниво. Но голямата ни цел е да планираме дългосрочно и устойчиво. Щефан знае всичко за ситуациите с високо напрежение от дните си на играч и въпреки че все още не е водил тим на най-високо ниво, ние имаме пълно доверие в него за тази задача. Той е педантичен и перфекционалист с ясен план. Освен нова има шампионски манталитет, който веднага ще ни помогне в тази ситуация”, коментира клубният шеф.

