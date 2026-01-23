По стъпките на Холанд: нова звезда съхрани шансовете на РБ Залцбург

Макар да влезе в седмия кръг на Лига Европа със само една победа и пет загуби, на теория тимът на РБ Залцбург запази шансове да се класира за плейофите. Това е възможно, след като австрийците най-накрая се разиграха и надвиха Базел с 3:1 като домакини. В последния кръг на 29 януари обаче “червените бикове” трябва задължително да победят Астън Вила в Бирмингам, а освен това трябва да разчитат и на други резултати.

Същите са сметките и на тима на Базел, тъй като двата отбора се изравниха по точки. Хубавото за швейцарците е, че във финалния си двубой в тази фаза са домакини - на Виктория (Пилзен), който обаче също има за какво да играе.

РБ Залцбург срази Базел основно заради новоизгряващата звезда Керим Алайбегович. 18-годишният флангови нападател заби две попадения още до 13-тата минута, като второто е сред кандидатите за гол на сезона в евротурнирите. Талантът, който е национал на Босна и Херцеговина, е юноша на Байер (Леверкузен) и пристигна в Залцбург през миналото лято.

Авансът на РБ нарасна в 35-ата, след като се разписа и юношата на Байерн (Мюнхен) Франс Кретциг - 3:0.

Базел намери сили само за един гол, вкаран от Агбонифо в 56-ата.