Генк върви уверено в Лига Европа с успех над Базел

Генк продължава с доброто си представяне в Лига Европа, след като записа нова победа на сметката си. Белгийците надиграха Базел с 2:1, записвайки третия си успех в основната фаза. Хюн-Гю О в 14-тата и Константинос Карецас в 45-тата минута отбелязаха двата гола за домакините, докато за гостите се разписа Филип Отеле в 57-ата минута.

Генк започна по-добре мача и в 14-тата минута откри резултата. Закария Ел Уахди получи в наказателното поле и продължи топката към Хюн-Гю О, който отблизо стреля под напречната греда за 1:0.

В 45-ата минута Константинос Карецас удвои преднината на белгийците със страхотен гол с диагонален удар от далечна дистанция.

Базел върна интригата в началото на второто полувреме, намалявайки изоставането си. Отеле бе изведен в наказателното поле и с техничен удар преодоля вратаря за 2:1.

Повече голове обаче не паднаха и Генк прибави ценни три точки в актива си, като вече има 10 и излезе на 9-ото място във временното класиране.

Базел пък в момента заема ценното 24-то място, последното, което гарантира продължаване към елиминациите, с актив от 6 точки.