Ботев (Враца) следи бивш футболист на Берое

Спортно-техническият щаб на Ботев (Враца) държи да подсили тима за пролетния дял на шампионата с централен защитник, твърди "Тема спорт". Причината е, че съставът бе напуснат от бившия национал Божидар Чорбаджийски и Ариан Кабаши.

Ботев (Враца) стартира контролите в Кипър с равенство срещу датчани

Врачани оглеждат чуждестранния пазар. А един от вариантите пред тях вече има опит по родните терени. Това е миналият през Берое Лучано Скуадроне. Той е аржентинец с италиански паспорт.



През есента бе част от албанския елитен Фламуртари. Врачани продължават подготовката си в Кипър. В неделя съставът, воден от Тодор Симов, направи равенство с датския Вейле (1:1).