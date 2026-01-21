Ботев (Враца) потегли за лагер в Кипър

Отборът на Ботев (Враца) замина за Кипър, където тимът ще изкара основната част от подготовката си. Рано тази сутрин възпитаниците на Тодор Симов потеглиха от София с полет към острова на Афродита.

Първоначално тимът от Северозапада трябваше да потегли за лагера на 25 януари, но плановете се промениха с пътуване четири дни по-рано. В Кипър Ботев ще изиграе четири контроли - на два пъти с датския Вейле, Арарат от Армения и местния Агия Напа. Първият мач е предвиден за 24 януари.