  Ботев (Враца)
  2. Ботев (Враца)
Участник в Шампионската лига предостави базата си на Ботев (Враца)

  • 25 яну 2026 | 09:13
  • 897
  • 0
Участникът в Шампионска лига – Пафос, предостави клубната си база на българския Ботев (Враца) за днешната контрола на „зелените“ срещу датския Вейле. Мачът е от 14:30 часа.

„Във връзка с добрите взаимотношения между двата клуба - участникът в Шампионската лига ФК Пафос предостави базата си, за да се изиграе контролата на Ботев срещу датския Вейле. Проверката не се състоя в събота и бе отложена за неделя от 14:30 часа! С Ботевска воля, с Ботевски дух“, написаха от Ботев.

