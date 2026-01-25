Участник в Шампионската лига предостави базата си на Ботев (Враца)

Участникът в Шампионска лига – Пафос, предостави клубната си база на българския Ботев (Враца) за днешната контрола на „зелените“ срещу датския Вейле. Мачът е от 14:30 часа.

Отложиха контролата на Ботев (Враца)

„Във връзка с добрите взаимотношения между двата клуба - участникът в Шампионската лига ФК Пафос предостави базата си, за да се изиграе контролата на Ботев срещу датския Вейле. Проверката не се състоя в събота и бе отложена за неделя от 14:30 часа! С Ботевска воля, с Ботевски дух“, написаха от Ботев.