БФС и УЕФА обсъдиха стратегията на централата за периода 2026-2030 г.

В продължение на два дни на 15 и 16 януари в efbet Националната футболна база се проведе работна среща между ръководството на Българския футболен съюз и представители на UEFA GROW, посветена на стратегическото развитие на българския футбол в периода 2026-2030 година.

В дискусиите участие взеха президентът на БФС Георги Иванов, изпълнителният директор Андрей Петров, заместник-изпълнителният директор Добрин Гьонов, техническият директор Кирил Котев, директорът "Развитие на детско-юношеския футбол" Лъчезар Димов, както и експерти от администрацията на централата. От страна на UEFA GROW бяха представени анализи, данни и добри практики, свързани с управлението на футбола, развитието на елитния и масовия футбол, инфраструктурата и финансовата устойчивост на националните асоциации.

Основен акцент в разговорите бе поставен върху подготовката на стратегията на БФС за периода 2026–2030 г., като целта е изграждането на ясен, модерен и устойчив модел за развитие на футбола в България, съобразен с европейските тенденции и спецификите на местната среда.

Редом с работните сесии с ръководството на БФС се проведоха и панелни дискусии с участието на представители на професионалните клубове, зоналните и аматьорските структури, както и партньори на футболната централа. В рамките на тези панели бе дадена възможност за открит диалог и споделяне на мнения, като заинтересованите страни представиха своите приоритети, идеи и препоръки, свързани с бъдещото развитие на българския футбол.

Особено внимание бе отделено на значението на съвместната работа между БФС, клубовете и партньорите, необходимостта от устойчиви инвестиции и активното включване на всички участници във футболната екосистема при формирането и реализирането на стратегическите цели.