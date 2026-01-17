Популярни
• 17 яну 2026 | 13:13

  • 17 яну 2026 | 13:13
  • 378
  • 0
Стартира ежегодната серия от срещи на БФС с клубове от страната

В град Пловдив стартира ежегодната серия от срещи на Българския футболен съюз с клубове от страната, която цели интензивен диалог и сътрудничество. Представителите на над 100 клуба от регионите на Пловдив, Стара Загора, Хасково, Кърджали и Смолян се включиха в дискусията с ръководството на БФС, начело с президента Георги Иванов.

Сред обсъдените теми бяха предизвикателствата пред родния футбол, инфраструктурата, развитието на детско юношеския футбол, а като ключов фактор бе акцентирано и върху създаването на Академия БФС, която ще подпомогне значително процеса по изграждане на качествени футболисти.

На събитието участие взеха още президентът на Аматьорската футболна лига и член на ИК на БФС Румян Вълков, зам.-изпълнителният директор на БФС Добрин Гьонов, техническият директор на БФС Кирил Котев, директорът развитие "Детско-юношески футбол" Лъчезар Димов, директорът направление "Първенства и турнири" Валентин Чакъров, както и председателят на ЗС Пловдив Огнян Златков.

Сериозен интерес от страна на клубовете предизвикаха темите за съдийството и инициативите на БФС, свързани с обучителни курсове и семинари за квалифициране на кадри, като всички се обединиха в мнението, че именно кадровите подобрения са в основата на футболното развитие. По време на срещата бе обявен новият председател на ОС на БФС - Кърджали Емил Кременлиев, който поема поста от Тургай Али.

