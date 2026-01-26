Популярни
Ред Бул най-после показа RB22 за сезон 2026

  • 26 яну 2026 | 13:05
  • 392
  • 0

Бившите световни шампиони във Формула 1 Ред Бул представиха на 15 януари в Детройт цветовата схема, с която ще се състезават през новия сезон Макс Верстапен и Исак Хаджар, а днес преди началото на шейкдауна в Барселона се появи и новият RB22. Петдневнните изпитания в Каталуня започват днес, като всеки отбор ще може да работи 3 дни на трасето. Ред Бул публикува снимки на новата кола малко преди да започне сутрешната сесия на днешните изпитания.

2026 ще е първият сезон, в който тимът ще използва задвижваща система DM01, кръстена на съоснователя на Ред Бул Дитрих Матешиц, като моторът и хибридната система са разработени от Ред Бул Пауъртрейнс с помощта на Форд Пърформанс. Според новите технически правила във Формула 1, от този сезон колите получават активна аеродинамика, а разпределението на мощността между двигателя с вътрешно горене и електрическата енергия в съотношение почти 50:50.

От Ред Бул потвърдиха в свое прессъобщение, че RB22 ще излезе на пистата за първи път днес.

Само три отбора са постигнали минималното тегло на колите
