Какво време очаква отборите от Формула 1 в Барселона?

Утре започва петдневният шейкдаун на отборите във Формула 1 на пистата в Барселона, като всеки тим ще има право да работи три дни на пистата.
Утре се очаква променлива облачност над трасето, но няма да вали и слънцето ще преобладава. Възможно е обаче във вторник и сряда да има кратки превалявания.
Слухове: Хамилтън получава състезателен инженер от Макларън
За четвъртък и петък отново се очаква изясняване на времето, а би трябвало целият ден да е без дъжд. Очакваните дневни температури по време на шейкдауна ще са между 13 и 16 градуса.
Новата кола на Астън Мартин може да излезе на пистата чак в четвъртък?
Снимки: Gettyimages