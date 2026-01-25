Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Какво време очаква отборите от Формула 1 в Барселона?

Какво време очаква отборите от Формула 1 в Барселона?

  • 25 яну 2026 | 21:28
  • 523
  • 0

Утре започва петдневният шейкдаун на отборите във Формула 1 на пистата в Барселона, като всеки тим ще има право да работи три дни на пистата.

Утре се очаква променлива облачност над трасето, но няма да вали и слънцето ще преобладава. Възможно е обаче във вторник и сряда да има кратки превалявания.

За четвъртък и петък отново се очаква изясняване на времето, а би трябвало целият ден да е без дъжд. Очакваните дневни температури по време на шейкдауна ще са между 13 и 16 градуса.

