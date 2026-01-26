Това са цветовете на новия Макларън MCL40 за тестовете в Барселона

Световните шампиони във Формула 1 Макларън представиха болида, с който тимът ще защитава титлите си във Формула 1 през 2026 година. Компютърно генерирани изображения на новия MCL40 се появиха преди началото на петдневните тестове в Барселона, които започнаха днес. Автомобилът е в специална тестова разцветка, разработена за общия шейкдаун преди началото на сезон 2026 и ще излезе на трасето най-рано утре.

Базираният в Уокинг отбор спечели и двете световни титли миналата година, като си осигури първото място при конструкторите още в Сингапур, много преди Ландо Норис да грабне титлата при пилотите на финала в Абу Даби.

Testing livery = unlocked 🖤🔓 pic.twitter.com/PpTcWjneBO — McLaren Mastercard Formula 1 Team 🧡 (@McLarenF1) January 26, 2026

Ред Бул най-после показа RB22 за сезон 2026

MCL40 е представен в черно-сребърна цветова схема, която Макларън ще използва за теста в Барселона. Отборът ще покаже пълната си състезателна разцветка преди тестовите дни в Бахрейн. Дизайнът се отличава с видимо снижен нос и стръмно спускащи се странични кутии. Също така тимът се завръща към конфигурация с предно окачване тип пушрод.

„Досега във Формула 1 не е имало толкова огромна и едновременна промяна на шаси, задвижваща система и гуми. Но дори и самият обем на препроектиране, през който преминахме през последните, бих казал, 20 месеца в Макларън, е може би най-големият проект за нов автомобил, в който съм участвал. - заяви шефът на тима Андреа Стела. - Всичко това прави изключително интересно да видим как ще се представят колите, как ще се промени разпределението на силите. Ние сме шампиони, но не пренасяме това в 2026. Всички тръгваме от едни и същи позиции, всички стартираме от нулата."

Само три отбора са постигнали минималното тегло на колите