Левски и Славия с интересни проверки - какво се случи по турските терени в днешния ден
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Солберг: Това беше най-трудното рали в живота ми

Солберг: Това беше най-трудното рали в живота ми

  • 25 яну 2026 | 17:40
  • 160
  • 0
Солберг: Това беше най-трудното рали в живота ми

Оливър Солберг започва със 100-процентов успех кариерата си на заводски пилот на Тойота в WRC – 2 старта и 2 победи – първо в рали „Естония“ миналата година и сега първо място и в рали „Монте Карло“.

„Това беше най-трудното рали, в което съм участвал през живота си – заяви на финала Оливър, който поведе във втората отсечка и записа поне три излитания извън трасето, но успя да опази първото място. – Това е първото ми рали на асфалт с тази кола и първо рали като заводски пилот с пълна програма.

Оливър Солберг триумфира в рали "Монте Карло" и засенчи баща си Петер
Оливър Солберг триумфира в рали "Монте Карло" и засенчи баща си Петер

„И ние успяхме да спечелим, при това убедително. Беше много тежко рали, много стресиращо, бях под сериозно напрежение, но много благодаря на Тойота, за това, че тимът повярва в мен и аз успях да спечеля.“

Оливър поведе в класирането в WRC след първото състезание за годината, а сезонът продължава в средата на февруари с изцяло снежното рали „Швеция“.

Себастиен Льоб: Свалям ти шапка, Оливър!
Себастиен Льоб: Свалям ти шапка, Оливър!
