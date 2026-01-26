Популярни
Германски шампионат размести календара си заради Верстапен

  26 яну 2026 | 13:38
Германски шампионат размести календара си заради Верстапен

Вчера вечерта падна една ключова пречка пред участието на Макс Верстапен в емблематичното състезание „24 часа на Нюрбургринг“, което прави появата му на легендарната надпревара по-късно тази година напълно възможна. Бившият световен шампион във Формула 1 отдавна е изразил желанието си да се включи в състезанието за издръжливост в планината Айфел, като миналата година направи и първото си официално участие в подобен формат, като спечели четиричасова надпревара на Северната дъга на "Нюрбургринг" заедно със съотборника си Крис Лълъм.

За да може обаче да се състезава в 24-часовия маратон, е необходимо задължително участие в подготвително състезание. Първоначално всички кръгове от шампионата NLS, които служат за такава подготовка, съвпадаха с уикендите от натоварения календар на Формула 1. След актуализация на графика обаче, вторият кръг на NLS беше преместен със седмица назад. Сега той ще се проведе между състезанията за Гран При на Китай и Япония във Формула 1. Надпреварата беше преместена от 28 на 21 март.

Тази промяна дава възможност на Верстапен да изпълни изискването и да се включи в подготвителната надпревара преди основното 24-часово състезание, което ще се проведе на 16-17 май. И в същото време обаче новата дата на старта от NLS създава сериозни проблеми на много пилоти и отбори, които се състезават в GT надпревари в Европа и Северна Америка. Защото за 21 март е планирана и класиката "12 часа на Себринг", която вече няма как да бъде преместена.

„Преминаваме на по-висока предавка за спорта и за нашия регион - се казва в изявление на организаторите от NLS. - „За да увеличим максимално международното участие, вторият кръг от NLS беше преместен за 21 март. Причината за тази промяна е да се възползваме от паузата в календара на Формула 1 между Гран При на Китай и Япония. Като се съобразяваме с международния състезателен график, ние даваме възможност на пилоти от най-висок клас да се състезават в NLS. Този ход увеличава нашия глобален обхват в полза на всички отбори, участници и целия регион на "Нюрбургринг.“

Наскоро стана ясно, че Верстапен ще се състезава с Мерцедес в надпреварите за издръжливост, а от германската компания открито лобираха пред NLS за промяна на календара на шампионата за този сезон, като подобна възможност беше допусната още когато Макс обяви, че иска да стартира в 24-часовото състезание на Северната дъга.

Снимки: Gettyimages

