Еди Хау с много проблеми в халфовата линия преди решителния сблъсък с ПСЖ

Мениджърът на Нюкасъл Еди Хау е поставил резервите от халфовата линия на тима в готовност преди последния двубой от основната фаза на Шампионската лига в сряда, тъй като натрупали се контузии заплашват да провалят мисията на английския отбор да се справи със защитата на шампиона Пари Сен Жермен. „Свраките“ заемат седмо място във временното класиране, с равен брой точки с ПСЖ, като са наясно, че победа почти сигурно ще ги изпрати директно към осминафиналите. Те обаче ще започнат подготовката си за двубоя с големи съмнения относно капитана Бруно Гимараеш и бразилския му сънародник Жоелинтон - две трети от титулярите в халфовата линия на Хау, а това може да означава значителни роли на стадион „Парк де Пренс“ за играчи като Джейкъб Рамзи, Джо Уилок и Антъни Еланга.

И тримата бяха използвани като резерви при неделната загуба с 0:2 от Астън Вила във Висшата лига, а на въпрос за тяхната важност относно това, което предстои, мениджърът на Нюкасъл отговори: „Всички те са важни футболисти за нас и отчаяно искат да играят. Не се съмнявам в качествата им - и на тримата - нито за секунда. Нямам съмнение, че в следващата поредица от мачове те ще бъдат наистина важни. Ще получат възможност да покажат какво могат и единственото, което могат да направят, е всеки път, когато играят, да впечатляват с отношението, желанието и отдадеността си към отбора. Мисля, че направиха това днес, когато излязоха на терена. Бях доволен. Направиха ни по-добри и това е всичко, което мога да искам.“

Гимараеш пропусна мача в неделя заради контузията на глезена, която получи при победата с 3:0 срещу ПСВ Айндховен и видя как съотборниците му удължиха негативната си серия без него.

Тимът на Нюкасъл няма победа в деветте си срещи от първенството, в които той не е участвал от пристигането си през януари 2022 година, като същевременно не постигна успех и в 11-те мача от Висшата лига, в които не е титуляр от дебюта си срещу Саутхамптън на 10 март същата година.

Ако и Бруно Гимараеш, и Жоелинтън, който пострада с травма в слабините малко след началото на второто полувреме в неделя, пропуснат мача срещу Пари Сен Жермен в Шампионската лига, това би представлявало огромен удар за английския тим. И двамата изиграха пълни 90 минути при последното посещение на „свраките“ на „Парк де Пренс“ през ноември 2023-та.

Попитан за отсъствието на Гимараеш, Еди Хау призна, че срещу Астън Вила им е липсвало неговото „прогресивно мислене“, но добави: „Губиш много, когато такъв футболист не е на разположение, но не можем да разчитаме само на един играч. Трябва да намерим начин да печелим без него, така че да се надявам, че това няма да продължи твърде дълго.“