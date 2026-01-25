Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Наполи
  3. Наполи загуби още eдин играч за дълго време

Наполи загуби още eдин играч за дълго време

  • 25 яну 2026 | 21:25
  • 1251
  • 0

Проблемите на Наполи с тежките контузии през този месец продължават. Крилото Давид Нерес е решил да се подложи на операция на левия си глезен и с тази цел сутринта е заминал за Лондон, съобщават италианските медии.

Очакванията са бразилецът да се възстановява около три месеца. Така той ще стане поредният играч на италианския шампион, който ще отсъства дълго през настоящата кампания. Преди него тежки контузии получиха футболисти като Ромелу Лукаку, Кевин Де Бройне и Андре-Франк Замбо Ангиса. През този сезон Нерес е изиграл 25 мача с 6 гола и 4 асистенции във всички турнири.

От друга страна, Наполи успя да се подсили в атака, след като снощи обяви привличането на 22-годишния нападател Джоване Нашименто, който пристигна с трансфер от Верона на обща стойност 20 млн. евро. Договорът му е до лятото на 2030-а с опцията за още една година.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Възраждането на Манчестър Юнайтед донесе отчаяние на Арсенал

Възраждането на Манчестър Юнайтед донесе отчаяние на Арсенал

  • 25 яну 2026 | 20:26
  • 40401
  • 187
Барселона взе най-сигурните точки в Ла Лига, Ямал с приказен гол

Барселона взе най-сигурните точки в Ла Лига, Ямал с приказен гол

  • 25 яну 2026 | 19:11
  • 30547
  • 193
Ювентус и Спалети подчиниха Наполи и Конте, доближавайки се до шампиона

Ювентус и Спалети подчиниха Наполи и Конте, доближавайки се до шампиона

  • 25 яну 2026 | 20:53
  • 18093
  • 18
Дженоа обърна десетима от Болоня в зрелищен мач

Дженоа обърна десетима от Болоня в зрелищен мач

  • 25 яну 2026 | 18:48
  • 1036
  • 0
Нотингам продължи пътя нагоре

Нотингам продължи пътя нагоре

  • 25 яну 2026 | 18:40
  • 1577
  • 0
Щутгарт разби като гост Гладбах и си върна мястото в топ 4

Щутгарт разби като гост Гладбах и си върна мястото в топ 4

  • 25 яну 2026 | 18:32
  • 895
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски завърши лагера със силна игра и победа, Око-Флекс блести

Левски завърши лагера със силна игра и победа, Око-Флекс блести

  • 25 яну 2026 | 16:49
  • 48051
  • 168
Веласкес: Гордея се, че съм треньор на тези играчи

Веласкес: Гордея се, че съм треньор на тези играчи

  • 25 яну 2026 | 17:12
  • 17921
  • 31
На почивката: Рома 0:0 Милан

На почивката: Рома 0:0 Милан

  • 25 яну 2026 | 21:47
  • 3945
  • 10
Възраждането на Манчестър Юнайтед донесе отчаяние на Арсенал

Възраждането на Манчестър Юнайтед донесе отчаяние на Арсенал

  • 25 яну 2026 | 20:26
  • 40401
  • 187
Ювентус и Спалети подчиниха Наполи и Конте, доближавайки се до шампиона

Ювентус и Спалети подчиниха Наполи и Конте, доближавайки се до шампиона

  • 25 яну 2026 | 20:53
  • 18093
  • 18
Барселона взе най-сигурните точки в Ла Лига, Ямал с приказен гол

Барселона взе най-сигурните точки в Ла Лига, Ямал с приказен гол

  • 25 яну 2026 | 19:11
  • 30547
  • 193