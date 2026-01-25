Наполи загуби още eдин играч за дълго време

Проблемите на Наполи с тежките контузии през този месец продължават. Крилото Давид Нерес е решил да се подложи на операция на левия си глезен и с тази цел сутринта е заминал за Лондон, съобщават италианските медии.

Очакванията са бразилецът да се възстановява около три месеца. Така той ще стане поредният играч на италианския шампион, който ще отсъства дълго през настоящата кампания. Преди него тежки контузии получиха футболисти като Ромелу Лукаку, Кевин Де Бройне и Андре-Франк Замбо Ангиса. През този сезон Нерес е изиграл 25 мача с 6 гола и 4 асистенции във всички турнири.

❌ BREAKING: Neres is out for 3 months.



He’s on his way to London to have surgery on his ankle. pic.twitter.com/UllZNNeTtz — Italian Football TV (@IFTVofficial) January 25, 2026

От друга страна, Наполи успя да се подсили в атака, след като снощи обяви привличането на 22-годишния нападател Джоване Нашименто, който пристигна с трансфер от Верона на обща стойност 20 млн. евро. Договорът му е до лятото на 2030-а с опцията за още една година.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages