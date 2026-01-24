Галатасарай обяви Ланг

Галатасарай обяви на привличането на крилото на Наполи Ноа Ланг под наем до края на текущия сезон с опция за откупуване.

We are the best! 🤩 pic.twitter.com/aR6c6HSdCF — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) January 23, 2026

Подчертава се, че турският гранд ще плати на отбора на Наполи 2 милиона евро за временния трансфер на 26-годишния футболист. Заплатата на холандското крило ще бъде най-малко 1,75 млн евро, без бонусите.

Наполи и Галатасарай си стиснаха ръцете за нидерландски национал

Ланг играе за Наполи от лятото на 2025 г. През този сезон той е участвал в 27 мача във всички състезания, като е отбелязал един гол и е дал две асистенции. Настоящият му договор с клуба е до лятото на 2030 г. Според портала Transfermarkt пазарната стойност на футболиста е 25 млн евро.