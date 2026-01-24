Популярни
  Sportal.bg
  Галатасарай
  3. Галатасарай обяви Ланг

Галатасарай обяви Ланг

  • 24 яну 2026 | 02:30
  • 91
  • 0
Галатасарай обяви Ланг

Галатасарай обяви на привличането на крилото на Наполи Ноа Ланг под наем до края на текущия сезон с опция за откупуване.

Подчертава се, че турският гранд ще плати на отбора на Наполи 2 милиона евро за временния трансфер на 26-годишния футболист. Заплатата на холандското крило ще бъде най-малко 1,75 млн евро, без бонусите.

Наполи и Галатасарай си стиснаха ръцете за нидерландски национал
Наполи и Галатасарай си стиснаха ръцете за нидерландски национал

Ланг играе за Наполи от лятото на 2025 г. През този сезон той е участвал в 27 мача във всички състезания, като е отбелязал един гол и е дал две асистенции. Настоящият му договор с клуба е до лятото на 2030 г. Според портала Transfermarkt пазарната стойност на футболиста е 25 млн евро.

