Галатасарай обяви Ланг

Галатасарай обяви на привличането на крилото на Наполи Ноа Ланг под наем до края на текущия сезон с опция за откупуване.
Подчертава се, че турският гранд ще плати на отбора на Наполи 2 милиона евро за временния трансфер на 26-годишния футболист. Заплатата на холандското крило ще бъде най-малко 1,75 млн евро, без бонусите.
Наполи и Галатасарай си стиснаха ръцете за нидерландски национал
Ланг играе за Наполи от лятото на 2025 г. През този сезон той е участвал в 27 мача във всички състезания, като е отбелязал един гол и е дал две асистенции. Настоящият му договор с клуба е до лятото на 2030 г. Според портала Transfermarkt пазарната стойност на футболиста е 25 млн евро.