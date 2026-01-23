Конте и Спалети отказаха да говорят преди дербито

Ювентус ще приеме Наполи в дербито на кръга в Серия А. Въпреки големия интерес към двубоя в неделя двамата треньори Лучано Спалети и Антонио Конте отказаха да дадат пресконференция. И двамата имат история със съперника. Конте е легенда на “бианконерите” като играч и има три титли като треньор на тима, а Спалети изведе Наполи до първа титла от 33 години.

След двубоя на Наполи срещу ФК Копенхаген (1:1) в Шампионската лига Конте реши да се концентрира върху тренировките на тима вместо да говори пред медиите. Спалети пък трябваше да говори в 16 часа местно време, но около два часа по-рано пресконференцията бе отменена. Не за първи път двамата треньори подхождат по този начин, но в този случай няма конкретен повод.

Conte non parla? La Juve annulla la conferenza di Spalletti prima del Napoli https://t.co/EdLfmXdokr — La Gazzetta dello Sport (@Gazzetta_it) January 23, 2026

Снимки: Imago