  Sportal.bg
  2. Ювентус
  Конте и Спалети отказаха да говорят преди дербито

  • 23 яну 2026 | 20:00
  • 505
  • 1
Ювентус ще приеме Наполи в дербито на кръга в Серия А. Въпреки големия интерес към двубоя в неделя двамата треньори Лучано Спалети и Антонио Конте отказаха да дадат пресконференция. И двамата имат история със съперника. Конте е легенда на “бианконерите” като играч и има три титли като треньор на тима, а Спалети изведе Наполи до първа титла от 33 години.

След двубоя на Наполи срещу ФК Копенхаген (1:1) в Шампионската лига Конте реши да се концентрира върху тренировките на тима вместо да говори пред медиите. Спалети пък трябваше да говори в 16 часа местно време, но около два часа по-рано пресконференцията бе отменена. Не за първи път двамата треньори подхождат по този начин, но в този случай няма конкретен повод.

Снимки: Imago

