Слухове: Хамилтън получава състезателен инженер от Макларън

7-кратният световен шампион във Формула 1 Люис Хамилтън получи временен състезателен инженер за предсезонните тестове, като със сигурност ще работи с Карло Санти в Барселона, като той ще получава помощ и от Бриан Бози – инженерът на Шарл Леклер.

Според италианските медии титулярният състезателен инженер за сезон 2026 във Формула 1 ще е Седрик Мишел-Грожан, който до декември беше водещ пърформанс инженер в Макларън, а стажът му в тима е почти 9 години. През 2023 година той беше един от инженерите, които работиха по колата на Оскар Пиастри.

Тази седмица се появиха първите слухове, че бъдещият инженер на Хамилтън ще дойде от Макларън, но до момента няма нито едно потвърждение на това предположение.

Мишел-Грожан все още няма опит като състезателен инженер, работил с конкретен пилот, но се смята, че е бил лично избран от Хамилтън преди от Ферари да влязат в контакт с него.

Хамилтън получи временен състезателен инженер

