Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Слухове: Хамилтън получава състезателен инженер от Макларън

Слухове: Хамилтън получава състезателен инженер от Макларън

  • 25 яну 2026 | 21:06
  • 1092
  • 0

7-кратният световен шампион във Формула 1 Люис Хамилтън получи временен състезателен инженер за предсезонните тестове, като със сигурност ще работи с Карло Санти в Барселона, като той ще получава помощ и от Бриан Бози – инженерът на Шарл Леклер.

Според италианските медии титулярният състезателен инженер за сезон 2026 във Формула 1 ще е Седрик Мишел-Грожан, който до декември беше водещ пърформанс инженер в Макларън, а стажът му в тима е почти 9 години. През 2023 година той беше един от инженерите, които работиха по колата на Оскар Пиастри.

Макларън: Без големи промени по болида на тестовете
Макларън: Без големи промени по болида на тестовете

Тази седмица се появиха първите слухове, че бъдещият инженер на Хамилтън ще дойде от Макларън, но до момента няма нито едно потвърждение на това предположение.

Мишел-Грожан все още няма опит като състезателен инженер, работил с конкретен пилот, но се смята, че е бил лично избран от Хамилтън преди от Ферари да влязат в контакт с него.

Новата кола на Астън Мартин може да излезе на пистата чак в четвъртък?
Новата кола на Астън Мартин може да излезе на пистата чак в четвъртък?
 Хамилтън получи временен състезателен инженер
Хамилтън получи временен състезателен инженер
Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Моторни спортове

Ожие: Солберг се представи по-добре от очакваното

Ожие: Солберг се представи по-добре от очакваното

  • 25 яну 2026 | 19:45
  • 541
  • 0
Шумахер: Не виждам как ще работят заедно Верстапен и Тото Волф

Шумахер: Не виждам как ще работят заедно Верстапен и Тото Волф

  • 25 яну 2026 | 18:56
  • 853
  • 1
ФИА: Колите във Формула 1 трябва да минат на диета

ФИА: Колите във Формула 1 трябва да минат на диета

  • 25 яну 2026 | 17:54
  • 840
  • 0
Солберг: Това беше най-трудното рали в живота ми

Солберг: Това беше най-трудното рали в живота ми

  • 25 яну 2026 | 17:40
  • 602
  • 0
Шесто място за Николай Грязин в WRC2 на старта на сезона

Шесто място за Николай Грязин в WRC2 на старта на сезона

  • 25 яну 2026 | 16:56
  • 1108
  • 0
Себастиен Льоб: Свалям ти шапка, Оливър!

Себастиен Льоб: Свалям ти шапка, Оливър!

  • 25 яну 2026 | 16:41
  • 983
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Левски завърши лагера със силна игра и победа, Око-Флекс блести

Левски завърши лагера със силна игра и победа, Око-Флекс блести

  • 25 яну 2026 | 16:49
  • 48041
  • 168
Веласкес: Гордея се, че съм треньор на тези играчи

Веласкес: Гордея се, че съм треньор на тези играчи

  • 25 яну 2026 | 17:12
  • 17914
  • 31
На почивката: Рома 0:0 Милан

На почивката: Рома 0:0 Милан

  • 25 яну 2026 | 21:47
  • 3938
  • 10
Възраждането на Манчестър Юнайтед донесе отчаяние на Арсенал

Възраждането на Манчестър Юнайтед донесе отчаяние на Арсенал

  • 25 яну 2026 | 20:26
  • 40374
  • 187
Ювентус и Спалети подчиниха Наполи и Конте, доближавайки се до шампиона

Ювентус и Спалети подчиниха Наполи и Конте, доближавайки се до шампиона

  • 25 яну 2026 | 20:53
  • 18077
  • 18
Барселона взе най-сигурните точки в Ла Лига, Ямал с приказен гол

Барселона взе най-сигурните точки в Ла Лига, Ямал с приказен гол

  • 25 яну 2026 | 19:11
  • 30526
  • 193