Макларън: Без големи промени по болида на тестовете

Техническият директор на световните шампиони във Формула 1 Макларън Роб Маршал прогнозира, че новата кола на тима MCL40 няма да претърпи големи промени преди старта на сезона в Австралия.

Утре започва петдневният шейкдаун в Барселона, а през февруари тимовете ще участват в две тридневни тестови сесии в Бахрейн.

All the info! 👊



Here's what you need to know ahead of the Barcelona Shakedown 🗒️👇#F1 pic.twitter.com/s0wnZWT6m5 — Formula 1 (@F1) January 25, 2026

Новата кола на Астън Мартин може да излезе на пистата чак в четвъртък?

В Макларън обаче са планирали да отделят максимално много време на разбирането и изучаването на новата кола преди да започнат сериозна работа по финото настройване на болида.

„Между Барселона и Мелбърн, мисля, че ще може да видите версията на колата, с която ще започнем сезона – обясни Маршал. – Голяма част от усилията ни ще бъдат посветени на това разберем новата кола.“

Шумахер: Не виждам как ще работят заедно Верстапен и Тото Волф

Маршал потвърди, че в Макларън ще следят и какво правят техните съперници, както и по какви идеи работят по време на изпитанията.

„Сега ще работим с напълно нови коли, които са доста сложни – допълни британският инженер. – Има много неща, които трябва да настроим и да накараме базовата версия на колата да заработи правилно, така че още е рано да мислим за промени и доработки по време на предсезонните тестове.“

ФИА: Колите във Формула 1 трябва да минат на диета