Макларън: Без големи промени по болида на тестовете

Техническият директор на световните шампиони във Формула 1 Макларън Роб Маршал прогнозира, че новата кола на тима MCL40 няма да претърпи големи промени преди старта на сезона в Австралия.
Утре започва петдневният шейкдаун в Барселона, а през февруари тимовете ще участват в две тридневни тестови сесии в Бахрейн.
В Макларън обаче са планирали да отделят максимално много време на разбирането и изучаването на новата кола преди да започнат сериозна работа по финото настройване на болида.
„Между Барселона и Мелбърн, мисля, че ще може да видите версията на колата, с която ще започнем сезона – обясни Маршал. – Голяма част от усилията ни ще бъдат посветени на това разберем новата кола.“
Маршал потвърди, че в Макларън ще следят и какво правят техните съперници, както и по какви идеи работят по време на изпитанията.
„Сега ще работим с напълно нови коли, които са доста сложни – допълни британският инженер. – Има много неща, които трябва да настроим и да накараме базовата версия на колата да заработи правилно, така че още е рано да мислим за промени и доработки по време на предсезонните тестове.“