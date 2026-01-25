Популярни
»
  Sportal.bg
  Моторни спортове
  Новата кола на Астън Мартин може да излезе на пистата чак в четвъртък?

Новата кола на Астън Мартин може да излезе на пистата чак в четвъртък?

  • 25 яну 2026 | 19:59
  • 378
  • 0
Новата кола на Астън Мартин може да излезе на пистата чак в четвъртък?

Фернандо Алонсо и Ланс Строл може да чакат чак до четвъртък, за да излязат на пистата в Барселона с новата кола на Астън Мартин AMR26. Ако тази информация се окаже вярна, но британският тим няма да може да използва полагащите му се три дни в шейкдауна, организиран от ФИА, който започва утре.

В петдневната сесия всеки тим има право да използва пистата за три дни, а от Уилямс вече съобщиха, че ще пропуснат изцяло изпитанията в Каталуня.

Само три отбора са постигнали минималното тегло на колите
Само три отбора са постигнали минималното тегло на колите

От Астън Мартин са заявили, че със сигурност няма да успеят за утре и вторник, срядата е под въпрос и най-големи шансове има за четвъртък. Част от екипа на британския тим е вече на пистата, но се изчаква новата кола и механиците, които работят с нея.

Това не е голяма изненада, като се имат предвид промените, които направи Ейдриън Нюи в няколко области на новия AMR26, като това е основната причина за закъснението, включително и за задължителния краш тест, за който от Астън Мартин също закъсняха, но в крайна сметка шасито го е преодоляло.

Ясна е програмата на първия тест за годината във Формула 1
Ясна е програмата на първия тест за годината във Формула 1
 Ето какви гуми избраха отборите за теста в Барселона
Ето какви гуми избраха отборите за теста в Барселона
Снимки: Gettyimages

