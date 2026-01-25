Новата кола на Астън Мартин може да излезе на пистата чак в четвъртък?

Фернандо Алонсо и Ланс Строл може да чакат чак до четвъртък, за да излязат на пистата в Барселона с новата кола на Астън Мартин AMR26. Ако тази информация се окаже вярна, но британският тим няма да може да използва полагащите му се три дни в шейкдауна, организиран от ФИА, който започва утре.

В петдневната сесия всеки тим има право да използва пистата за три дни, а от Уилямс вече съобщиха, че ще пропуснат изцяло изпитанията в Каталуня.

От Астън Мартин са заявили, че със сигурност няма да успеят за утре и вторник, срядата е под въпрос и най-големи шансове има за четвъртък. Част от екипа на британския тим е вече на пистата, но се изчаква новата кола и механиците, които работят с нея.

Това не е голяма изненада, като се имат предвид промените, които направи Ейдриън Нюи в няколко области на новия AMR26, като това е основната причина за закъснението, включително и за задължителния краш тест, за който от Астън Мартин също закъсняха, но в крайна сметка шасито го е преодоляло.

