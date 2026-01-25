Шумахер: Не виждам как ще работят заедно Верстапен и Тото Волф

Бившият пилот във Формула 1 Ралф Шумахер не е убеден, че шефът на Мерцедес Тото Волф и бившият световен шампион Макс Верстапен ще успеят да работят добре заедно. През миналата година на няколко пъти отново имаше упорити слухове, че Макс ще напусне Ред Бул, но в крайна сметка той обяви, че остава поне до края на 2026 в тима, с който спечели най-големите си успехи.

„Все още не виждам как Верстапен и Волф наистина ще се сработят – обясни Ралф в подкаста Backstage Boxengasse. – По някаква причина не се получава. Мисля, че това се превърна в тема само защото колата на Ред Бул спря да работи. От друга страна обаче, има ли Макс реална алтернатива на Ред Бул?“

Според Шумахер, в Макларън и Астън Мартин ще приемат с отворени обятия Верстапен, но Ралф акцентира на комфорта, на който се радва в Ред Бул Макс в момента.

„В отбор като Макларън е ясно, че ще направят всичко за Верстапен, ако имаха шанс да го привлекат и имаха свободно място – обясни по-малкият брат на Михаел Шумахер. – Същото важи и за Астън Мартин. Но в Ред Бул Макс се чувства като у дома си и до края на миналата година той се чувстваше изключително комфортно там.

„Човек остава с впечатлението, че тимът работи само за него. Къде другаде Макс ще намери нещо подобно? Отборът е на практика негов. Такава е реалността.“

