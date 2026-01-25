Популярни
Левски и Славия с интересни проверки - какво се случи по турските терени в днешния ден
  Себастиен Льоб: Свалям ти шапка, Оливър!

Себастиен Льоб: Свалям ти шапка, Оливър!

  • 25 яну 2026 | 16:41
  • 527
  • 1
Себастиен Льоб: Свалям ти шапка, Оливър!

9-кратният световен рали шампион Себастиен Льоб също поздрави Оливър Солберг за победата му в рали „Монте Карло“, с която той поведе в класирането на Световния рали шампионат за 2026 година.

Себ публикува в социалните мрежи обща снимка от теста, който той направи с Оливър и тогавашната му състезателна кола Пежо 208 R2. Като точно тези изпитания бяха уговорени от Петер Солберг, бащата на Оливър, който спечели световната титла през 2003 в оспорвана битка с Льоб, точно преди началото на доминацията на Себ.

Оливър Солберг триумфира в рали "Монте Карло" и засенчи баща си Петер
Оливър Солберг триумфира в рали "Монте Карло" и засенчи баща си Петер

„В онзи ден аз видях таланта ти – написа Льоб. – Тази седмица целият свят видя таланта ти. Свалям ти шапка, Оливър, както и на твоят навигатор. Петер, наистина можеш да се гордееш“, написа Льоб броени минути след финала на рали „Монте Карло“

Оливър, Петер и Пернила Солберг бяха поздравени веднага след финала и от всички съперници на Солберг-младши, начело с другия 9-кратен световен шампион Себастиен Ожие, който остана трети в любимото си състезание.

След 24 години и 321 ралита серията на М-Спорт в WRC приключи
След 24 години и 321 ралита серията на М-Спорт в WRC приключи
