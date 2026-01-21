Първа победа за Локо (София) на турска земя

Първа победа за Локомотив (София) на подготвителния лагер в Анталия. „Червено-черните“ надвиха „Железиарне“ (Подбрезова) с 1:0 в третата си контрола тази зима. Първото полувреме беше много двуостро и двата отбора изпуснаха добри възможности за попадение. Най-чистите за „Локомотив“ бяха пред Спас Делев и Георги Минчев, които не успяха да реализират.

През второто полувреме последваха много промени и макар словаците да имаха териториално превъзходство, „червено-черните“ организираха няколко опасни контраатаки. При една от тях в 85-ата минута Джордън Ибе напредна и намери Луан Аугусто, който отбеляза единственото попадение в срещата.

За "Локомотив" следват още две проверки до края на престоя на тима в Турция. В събота срещу чешкия "Злин" и в неделя срещу украинския "Зоря" (Луганск).