Котев: Вървим назад от `98-ма, ЦСКА и Левски нямат хора в националния, не само Локомотив

Техническият директор на Локомотив (София) - Иво Котев, винаги е интересен събеседник, който има какво да каже за българския футбол, тъй като е в него от дълги години. Той е работил в ЦСКА и Лудогорец, а сега се стреми, заедно със собственика на “железничарите” Веселин Стоянов, да върне старата слава на Локо.

Именно поради тази причина Sportal.bg го потърси за интервю, в което говори по много теми - защо Локо няма представител в националния отбор, какво се случва със стадиона и базата на клуба, кои са големите проблеми на родния футбол и как стартира кризата след 1998 година, какви са плановете за подобряване на инфраструктурата и за още много други неща.

За подготовката и целите на отбора

“Всичко е наред. Условията са перфектни. Президентът на клуба се постара да осигурим максимално добри условия и те наистина са такива.

Първата контрола беше да се види по-скоро функционалното състояние на футболистите. Играхме два различни състава двете полувремена, доста шарени единайсеторки. Резултатът не ни вълнува.

Що се отнася до целите - те са отборът да се класира до 8-мо място.

Колкото по-нагоре, толкова по-добре. Не бива да се натоварваме с прекалени очаквания. Целта минимум е осмото място.

Селекцията е почти завършена. Съвсем скоро ще я завършим официално.”

Готви се голяма промяна към добро за българския футбол и тя става задължителна

Как собственикът Веселин Стоянов реши да инвестира в Локомотив?

“Никой не го е убеждавал. Сам взе това решение. Той е потомствен локомотивец от години, семейството му са локомотивци и още преди година и половина този въпрос не е стоял пред нас. Той просто трябваше да поеме отбора.”

За стадион “Локомотив” и терените

“Положителните новини вече се казаха. ОСК ще изградят лекоатлетическа писта на стадиона, което ще даде допълнителен много добър вид. Ако говорим за отсрещния сектор “В”, не може да има никакво решение, защото това са едни невъзможни процедури. Няма ли държавническо решение, каквито информации дочувам, че ще има не само за Локомотив, а за всички стадиони, които са държавна собственост, трудна работа.

Какво имам предвид? Започнали са разговори на ниво футболен съюз - спортно министерство. Не съм в течение, защото това не е моя тема. Но това, което чувам и разбирам: президентът Георги Иванов полага доста сериозни усилия да комуникира и направи с държавните институции така, че да се подобрят условията по терените. На последната среща дискутирахме след една-две години да се изгради отопление на терените. Така както беше трудно със задължителното осветление преди години, сега ще се тръгне към вариант да има отопление на терените, което ще доведе до качеството на футболните игрища да е много по-добро, отколкото е в момента.

Клубът инвестира в терена, за да се възстанови възможно най-бързо за новия полусезон. Да е в добро състояние за първия ни мач срещу Лудогорец. Ще има комисия, която ще го посети, но футболният терен на стадион “Локомотив” ще е в много добро състояние.”

Генчев: Локомотив ще е по-силен! ЦСКА може да обърка доста планове в топ 4

За намаляването на отборите в efbet Лига и гледаемостта

“Този въпрос е дискутиран с десетилетия. “А” група е била и с 12 отбора. “Б” група сме делили на източна-западна, северна-южна и как ли не. Всичко е пробвано. Невинаги резултатът е еднозначен. Сегашното решение е продиктувано в зависимост от инфраструктурата на стадионите - да има изградени по-добри неща, феновете да се чувстват по-комфортно. Същевременно стремежът е да се вдигне качеството на продукта. Дано да се получи. Били сме 14, 12 и 10 отбора. Всичко е според ситуацията. Дано се уцели правилният момент. И нашето първенство, което е много гледаемо, да се вдигне и тръгне още по-напред.

Моята информация е, че българското първенство е в пъти по-гледаемо от английското.

Защо няма хора на стадионите? Много дълга тема. Инфраструктурата, обособени сектори. Човек да отиде със семейството си преди мач да закуси или вечеря, както е на Запад, да се забавлява. Доста неща са и всичко, което споделихме, е насочено към хората да идват колкото се може повече със семействата и децата си.”

За скандалите в българския футбол

“Гледам Локомотив да бъде опазен от скандали и жълта преса. Факт е, че от много години участвам във всички срещи на клубовете, касаещи разпределение на ТВ права, формат на първенството… Когато се срещаме клубовете в “Бояна”, разговорите са много конструктивни и в приятелски тон. След това, особено с наближаване на първенството, всеки дърпа чергата към себе си. Нормално е да има напрежение и подмятания, но специално в Локомотив винаги сме се стремели да бъдем настрана от тези неща.

Да бъдем коректни, точни, изрядни и да не влизаме в полето на жълтата преса.

От началото на сезона не сме коментирали съдиите. Нещо повече - бяхме ощетени многократно с отсъдени дузпи и голове с ръка. Стигна се дотам, че шефът на съдиите - Станислав Тодоров, и президентът на БФС да дадат пресконференция. На нея от четири случая два бяха случаите, когато Локомотив (София) е ощетен. Единият е с гола на Славия, а другият - неотсъдената дузпа срещу ЦСКА. Не са само тези случаи, но въпреки всичко запазихме самообладание, мълчание.

Приехме нещата такива, каквито са, защото виждаме, че Георги Иванов и Станислав Тодоров се стремят да изчистят футболните съдии максимално. Тече едно подмладяване. Да се надяваме че през пролетния дял няма да има удари под кръста, за които ти говориш.”

За работата на Георги Иванов и БФС

“Това е кратък период. Държа да подчертая, че искрено пожелавам на Боби Михайлов и Любо Пенев да се възстановят и да преодолеят препятствията от здравословен характер.

Много е рано да се прави сравнение за Георги Иванов. Човек, който е започнал с голям ентусиазъм. Може би трябва да му се даде още малко време, защото имаше проблеми и с националния отбор, и със структуриране формата на първенството. Нека оставим футболния съюз да работи. Резултатите, рано или късно, ще покажат каква е оценката.”

Защо Локомотив, който е дал много национали на България, сега няма представител?

“То се стигна и някои от водещите отбори - ЦСКА и Левски, да нямат хора в националния отбор, не само Локомотив. Тъй че това е една много-много дълга тема. Тези неща са натрупвани десетилетия. За голямо съжаление, след 98-ма година, когато България се класира за последен път за световно първенство, нещата са назад, назад, назад. Бавно и постепенно тръгнахме назад. Никой не обърна внимание. Наливаха се милиони в българския футбол. Имаше отборчета без един фен, които даваха огромни заплати. Мутренски години. През какво ли не мина българският футбол и всичко това дава отражение.

Хареса ми инициативата на БФС да потърси сред нашите мигранти в Америка и Европа деца, които са с българско потекло и подготвени в чуждестранни школи. Не е тайна, че ахилесовата пета са школите в България. Първоначално беше, че нямаме терени - понаправиха се доста изкуствени терени. Сега най-големият проблем е, че треньорите, които работят в школата, са хора, които не са достатъчно мотивирани, събират се такси - таксата е основното, а на един маломерен терен 20 на 40 тренират по 20-25 деца само и само да не върнем някое. Това нещо пречи децата да израстват и да се обучават. И моя лична критика, защото толкова години съм бил в детско-юношеския футбол - тези треньори са интернет треньори в голямата си степен. Той плаща 50 евро за една програма, но треньорската работа не е само да вземеш копи-пейст. Тя е да си психолог, да си комуникативен. Да знаеш дори семейните проблеми на детето вкъщи - дали имат проблеми майката и бащата, финансово как са…”

Плановете за база на Локомотив

“Да, имало е такива планове. Елитната и старшата ни възраст тренират на “Требич”, където терените са достатъчно добри. Това е като първа стъпка да облекчи натоварването на стадион “Локомотив”. Има план, скоро назначихме млад човек - Александър Георгиев, за методист на школата. Надявам се заедно с Христо Марашлиев, с треньорите от ДЮШ полека да започнат да правят нещата в положителен аспект. Да се обърне внимание на всяко дете, да се вдигне нивото на индивидуалната работа. Работата в една школа изисква минимум 7-8 години, за да се види резултат.

Това не е първият отбор - да вземеш четирима-петима футболисти и нещата да тръгнат.”

Локо (София) със сериозен трансферен удар

За Ратко Достанич и привлекателността да си треньор в елита

“За треньора на Славия не искам да коментирам нищо. Да, обидени сме. Що се касае до привлекателността на елита, винаги е по-добре да си помощник или старши треньор в пррофесионалния футбол във всяко едно отношение. Но, за да бъдеш добър старши треньор или помощник в професионалния футбол, задължително трябва да си минал през ДЮШ.

Малко са случаите, когато един добър футболист става веднага старши треньор и има успех - трудна работа.”

За феновете на клуба

“Локомотив е финансово обезпечен. Дано да ги радваме и да бъдат доволни. Нещо повече - 7-8 човека ги очаквам на лагера. Ще следват отбора в контролните срещи и тренировките. Те го правят всяка година. Надявам се феновете на Локомотив да имат позитивна и положителна пролет.”