Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Локомотив (София)
  3. Локомотив (София) иска да привлече португалски халф

Локомотив (София) иска да привлече португалски халф

  • 24 яну 2026 | 12:08
  • 319
  • 0

Локомотив (София) все още не е приключил селекцията. Железничарите правят опити да си осигурят услугите на португалски халф, съобщава „Тема Спорт“. Очаква се развитие по темата да има в следващите дни.

Дъжд "дави" българските отбори в Турция - вече падна една проверка
Дъжд "дави" българските отбори в Турция - вече падна една проверка

“Червено-черните” се представиха под очакванията през есенния дял на кампанията и зимуват на осмо място във временното класиране. Затова треньорът Станислав Генчев опитва да сглоби боеспособен състав, който да се бори за по-висока позиция.

До момента столичани се подсилиха с трима играчи. Това са Иван Лагунджич, Никола Нейчев и Доминик Янков. На последния, който е бивш национал, се възлагат големи надежди. През пролетта именно той трябва да захранва с добри топки остриетата Спас Делев и Анте Аралица.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Костадинов: Боримиров сигурно се шегува, не разбирам каква е ползата от правилото за българите

Костадинов: Боримиров сигурно се шегува, не разбирам каква е ползата от правилото за българите

  • 24 яну 2026 | 08:00
  • 30387
  • 20
Филипов чака "Извинявай, сгрешихме!" от Левски, отсече: С Крушарски заедно не сядам, ще защитя Ботев, каквото и да ми струва

Филипов чака "Извинявай, сгрешихме!" от Левски, отсече: С Крушарски заедно не сядам, ще защитя Ботев, каквото и да ми струва

  • 24 яну 2026 | 07:48
  • 20640
  • 26
Лидерът във Втора лига подсили техническата си база

Лидерът във Втора лига подсили техническата си база

  • 24 яну 2026 | 01:08
  • 1628
  • 1
Спартак и Дунав все пак ще играят един срещу друг

Спартак и Дунав все пак ще играят един срещу друг

  • 23 яну 2026 | 17:30
  • 1552
  • 0
Зимна подготовка на отборите от efbet Лига (обновена)

Зимна подготовка на отборите от efbet Лига (обновена)

  • 23 яну 2026 | 17:30
  • 48938
  • 11
Монтана завърши наравно със седмия в Косово

Монтана завърши наравно със седмия в Косово

  • 23 яну 2026 | 17:25
  • 1267
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Херо: Ботев няма шанс да вземе българин, никой не може да ми затвори устата, на четири отбора свирят едни и същи съдии

Херо: Ботев няма шанс да вземе българин, никой не може да ми затвори устата, на четири отбора свирят едни и същи съдии

  • 24 яну 2026 | 10:25
  • 11092
  • 9
Костадинов: Боримиров сигурно се шегува, не разбирам каква е ползата от правилото за българите

Костадинов: Боримиров сигурно се шегува, не разбирам каква е ползата от правилото за българите

  • 24 яну 2026 | 08:00
  • 30387
  • 20
Филипов чака "Извинявай, сгрешихме!" от Левски, отсече: С Крушарски заедно не сядам, ще защитя Ботев, каквото и да ми струва

Филипов чака "Извинявай, сгрешихме!" от Левски, отсече: С Крушарски заедно не сядам, ще защитя Ботев, каквото и да ми струва

  • 24 яну 2026 | 07:48
  • 20640
  • 26
Аспарух Аспарухов пред Sportal.bg: Чака ни тежко лято, но всички работим здраво, за да може България да побеждава

Аспарух Аспарухов пред Sportal.bg: Чака ни тежко лято, но всички работим здраво, за да може България да побеждава

  • 24 яну 2026 | 08:31
  • 6985
  • 1
Предложиха един милион за халф на ЦСКА, "червените" не го искат

Предложиха един милион за халф на ЦСКА, "червените" не го искат

  • 24 яну 2026 | 09:10
  • 12187
  • 5
Следете Ден 7 от Australian Open със Sportal.bg: Джокович на сцената

Следете Ден 7 от Australian Open със Sportal.bg: Джокович на сцената

  • 24 яну 2026 | 10:23
  • 7843
  • 1