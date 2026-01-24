Локомотив (София) иска да привлече португалски халф

Локомотив (София) все още не е приключил селекцията. Железничарите правят опити да си осигурят услугите на португалски халф, съобщава „Тема Спорт“. Очаква се развитие по темата да има в следващите дни.

“Червено-черните” се представиха под очакванията през есенния дял на кампанията и зимуват на осмо място във временното класиране. Затова треньорът Станислав Генчев опитва да сглоби боеспособен състав, който да се бори за по-висока позиция.

До момента столичани се подсилиха с трима играчи. Това са Иван Лагунджич, Никола Нейчев и Доминик Янков. На последния, който е бивш национал, се възлагат големи надежди. През пролетта именно той трябва да захранва с добри топки остриетата Спас Делев и Анте Аралица.