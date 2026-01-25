Ювентус и Наполи се изправят един срещу друг в ключов мач от Серия А

Ювентус и Наполи ще се изправят един срещу друг във вълнуващ мач от 22-рия кръг на италианската Серия А. Двубоят е в днешния 25-и януари и ще започне в 19:00 часа на "Алианц Стейдиъм".

Наполи изпусна победата срещу десетима от Копенхаген

Наполи заема третата позиция в класирането на Серия А с 43 точки от 21 изиграни мача, докато Ювентус е на шестото място с 39 точки от същия брой срещи. Неаполитанците имат преднина от 4 точки пред торинци и се борят за място в зоната, даваща право на участие в Шампионската лига. Отборът на Наполи е отбелязал 31 гола и е допуснал 17, докато "Старата госпожа" има 32 отбелязани и 17 допуснати попадения. Победа за Ювентус в този двубой би намалила разликата между двата отбора до само една точка, докато успех за гостите би увеличил дистанцията до 7 точки, което би било сериозна преднина в борбата за топ 4.

Ювентус изтръгна ценен успех и почти уби надеждите на Бенфика

Ювентус показва непостоянна форма в последните си пет мача с три победи, едно равенство и една загуба. "Бианконерите" постигнаха впечатляваща победа срещу Бенфика с 2:0 в Шампионската лига на 21.01.2026 г., но преди това претърпяха изненадваща загуба с 0:1 от Каляри в Серия А на 17.01.2026 г. Торинци демонстрираха отлична форма срещу Кремонезе, разгромявайки ги с 5:0 на 12.01.2026 г., а преди това победиха и Сасуоло като гост с 3:0 на 06.01.2026 г. В първия си мач за годината, Ювентус завърши наравно 1:1 с Лече на 03.01.2026 г. Наполи, от своя страна, показва стабилност с една победа и четири равенства в последните си пет срещи. Неаполитанците завършиха 1:1 срещу ФК Копенхаген в Шампионската лига на 20.01.2026 г., а преди това победиха Сасуоло с 1:0 на 17.01.2026 г. Отборът на Антонио Конте записа три последователни равенства - 0:0 срещу Парма на 14.01.2026 г., 2:2 срещу Интер на 11.01.2026 г. и 2:2 срещу Верона на 07.01.2026 г. Наполи демонстрира стабилна защита, но има проблеми с реализацията в последните си мачове.

В последните пет сблъсъка между Ювентус и Наполи, неаполитанците имат значително предимство с три победи, едно равенство и само една загуба. Последната среща между двата отбора се състоя на 7 декември 2025 г., когато Наполи победи с 2:1 в мач от Серия А. Интересното е, че същият резултат се повтори и в предишните две победи на Наполи - на 25 януари 2025 г. и на 3 март 2024 г., и в трите случая с 2:1 в полза на неаполитанците. Единствената победа на Ювентус в последните пет срещи дойде на 8 декември 2023 г., когато "бианконерите" спечелиха с 1:0. Двата отбора завършиха наравно 0:0 в мача, игран на 21 септември 2024 г. Статистиката показва, че Наполи има психологическо предимство в директните двубои през последните години.

Кенан Йълдъз се очертава като звездата на Ювентус в този сезон. Младият турски талант, роден през 2005 г., се превърна в основна фигура в атаката на "бианконерите" под ръководството на Лучано Спалети. Играещ зад нападателя в схемата 4-2-3-1, Йълдъз впечатлява с техническите си умения, визията и способността да създава голови положения. Неговата креативност в последната третина на терена е ключова за офанзивната игра на Ювентус, особено в отсъствието на контузените Душан Влахович и Аркадиуш Милик. За Наполи, шотландският полузащитник Скот Мактоминей се утвърди като един от най-важните играчи след трансфера си от Манчестър Юнайтед. В схемата 3-4-2-1 на Антонио Конте, Мактоминей играе ключова роля в средата на терена, осигурявайки баланс между защита и атака. Неговата физическа сила, енергия и способност да се включва в завършващата фаза на атаките го правят изключително ценен за отбора. В отсъствието на контузения Кевин Де Бройне, шотландецът поема още по-голяма отговорност за креативността в играта на Наполи.