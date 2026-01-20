Ботев (Враца) се похвали с ново попълнение

Ботев (Враца) обяви още едно ново попълнение. “Зелените” привлякоха национала на Коморските острови Касим Хаджи. Нападателят за последно игра в Жалгирис, където се разписа в квалификациите на Шампионската лига.

Ето какво пишат от Ботев:

Добре дошъл, Касим Хаджи!

Ново попълнение в атака - Ботев привлече националът на Коморските острови Касим Хаджи!

През настоящия сезон Касим игра в квалификациите на Шампионската лига с екипа на Жалгирис и успя да се разпише!

Започва във Франция с екипа на Айн Суд.

Доказва се в Швейцария със Стад Нионе (7 гола).

Превръща се в звезда в Армения с Арарат Ереван (11 гола и 7 асистенции).

Участва в Европа с литовския гранд Жалгирис.

Успех със зелената фланелка, Касим!

С Ботевска воля, с Ботевски дух!