Ботев (Враца) се похвали с ново попълнение

Ботев (Враца) обяви още едно ново попълнение. “Зелените” привлякоха национала на Коморските острови Касим Хаджи. Нападателят за последно игра в Жалгирис, където се разписа в квалификациите на Шампионската лига.
Ботев (Враца) заминава за Кипър по-рано от предвиденото
Ето какво пишат от Ботев:
Добре дошъл, Касим Хаджи!
Ново попълнение в атака - Ботев привлече националът на Коморските острови Касим Хаджи!
През настоящия сезон Касим игра в квалификациите на Шампионската лига с екипа на Жалгирис и успя да се разпише!
Започва във Франция с екипа на Айн Суд.
Доказва се в Швейцария със Стад Нионе (7 гола).
Превръща се в звезда в Армения с Арарат Ереван (11 гола и 7 асистенции).
Участва в Европа с литовския гранд Жалгирис.
Успех със зелената фланелка, Касим!
С Ботевска воля, с Ботевски дух!