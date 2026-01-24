Популярни
Достанич за контузията на Балов: Дано не става дума за нещо сериозно

  • 24 яну 2026 | 17:40
  • 423
  • 0

Старши треньорът на Славия Ратко Достанич говори след третата контрола на „белите“ на турска земя. Столичани завършиха наравно 1:1 със северномакедонския Тиквеш.

„Още е рано. Знам, че става въпрос за глезена, дано не е нищо сериозно“, започна Достанич, коментирайки болежките на Кристиян Балов, получени в края на мача.

„Имахме късмет, нито една тренировка не пропуснахме. Теренът беше на добро ниво, въпреки дъжда. Стана добър мач“, продължи сръбският специалист.

„Доволен съм преди всичко от футболистите. Имам млади играчи, опитни играчи. Микс. Дадохме повече шанс на младите, вървят в добра посока, дано продължат така“, добави Достанич.

„Той е млад футболист, на 19 години, силен ляв крак, стопер, видяхте го. Още е рано да говорим“, сподели треньорът на Славия за каращия проби грузински защитник Григалава.

„Защо не? Гошо е част от отбора, професионалист. Има качества, опит. На всяка тренировка прави каквото трябва, може би повече от някои други. Искаме да даваме шанс на по-младите, но ако е тук, трябва да го използваме“, завърши Достанич с коментар за Георги Петков.

