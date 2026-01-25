Популярни
  Славия
  2. Славия
  Добри новини за "диаманта" на Славия

Добри новини за "диаманта" на Славия

  • 25 яну 2026 | 11:37
  • 517
  • 0

Крилото на Славия Кристиян Балов се е разминал с контузия, научи Sportal.bg. 19-годишният футболист, за когото се писа, че е в полезрението на ЦСКА и чуждестранни клубове, падна лошо и изкълчи своя глезен в последните секунди на вчерашната проверка на "белите" срещу Тиквеш (Кавадарци) от Северна Македония. Младежкият национал напусна игрището с болки, но последвалият преглед е установил, че няма нищо сериозно.

Съществува вероятност Кристиян да получи почивка от наставника Ратко Достанич за днешната контролна среща с Тобол. Софийският отбор излиза срещу "комбайнерите" от Казахстан в 14:30 часа в Белек. Върху мача има лека въпросителна заради неспиращия дъжд, който от няколко дни е завладял района на Анталия.

ФИЛИП ДРУМЧЕВ, специален пратеник на Sportal.bg в Анталия

