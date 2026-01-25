Популярни
  ЦСКА
  2. ЦСКА
  ЦСКА поздрави бай Добри

ЦСКА поздрави бай Добри

  • 25 яну 2026 | 09:31
  • 731
  • 0

Ръководството на ЦСКА поздрави дългогодишния домакин на клуба Добри Димов, известен повече като бай Добри. Днес той навършва 81 години.

Янев разкри целта пред ЦСКА и заяви: Хвърляме по един поглед и върху противниците
Янев разкри целта пред ЦСКА и заяви: Хвърляме по един поглед и върху противниците

Ето какво написаха от ЦСКА:

Днес много специален човек за ЦСКА – легендарният бай Добри, празнува 81-ия си рожден ден!

Добри Димов е символ на нашия клуб и на всички армейски ценности – вярност, отдаденост и професионализъм. От близо половин век домакинът на ЦСКА неизменно служи на любимия отбор, превърнал се в каузата на живота му.

Той е човекът, покрай когото израснаха стотици славни играчи и треньори – всеки от които е усетил със сърцето си незаменимата подкрепа от легендарния ни доайен. В трудни моменти или след велики победи – бай Добри винаги е на своя пост, за да се превърне във вдъховение за всички „армейци“.

Пожелаваме му много здраве и още много щастливи моменти с любимия отбор. И нека винаги ни зарежда със своя пример и голямото си сърце!

